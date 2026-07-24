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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 10:01

Tặng quà cho hai mẹ con du khách đi bộ 790 km từ Hà Nội vào Huế

HNN.VN - Sau 54 ngày, chị Hà Phương cùng con trai đã vượt 790 km đi bộ từ Hà Nội đến Huế và được Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng quà, động viên khi “đến đích” của chuyến trải nghiệm vào sáng 24/7.

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 Đại diện Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng quà, động viên hai mẹ con chị Hà Phương khi đến Huế

Chị Hà Phương là giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, sống tại Hà Nội. Con trai chị tên Hà Khoa (tên ở nhà là Khoai), 13 tuổi, là học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, đang được nghỉ hè. Cả hai mẹ con đều yêu thích các hoạt động ngoài trời và những chuyến đi trải nghiệm.

Theo chị Phương, chị đã từng nhiều lần đến Huế và đặc biệt yêu thích mảnh đất Cố đô. Hai mẹ con đã từng có nhiều trải nghiệm du lịch bằng nhiều phương tiện khác nhau. Năm ngoái, chị Phương cùng con cũng đã có trải nghiệm qua nhiều tỉnh thành bằng xe đạp trong 55 ngày, với quãng đường dài khoảng 1.700 km từ các tỉnh miền Tây và đích cuối cùng cũng là Huế.

Chị Phương kể: “Năm nay, hai mẹ con lựa chọn phương án đi bộ. Mục đích là mình muốn rèn cho con tính kiên trì, đi chậm lại để cảm nhận. Đi bộ có thể ghé nhiều nơi, nói chuyện trao đổi với người dân bản địa nhiều hơn”.

Mỗi ngày, hai mẹ con chị Phương bắt đầu xuất phát lúc 4 - 5 giờ sáng rồi tạm nghỉ lúc 9 giờ sáng, sau đó lại bắt đầu hành trình từ 16 - 20 giờ; chiều dài quãng đường trung bình khoảng 20 km/ngày. “Mình và Khoai đã có nhiều trải nghiệm đi bộ, nên với 20 km/ngày không khó với hai mẹ con. Chi phí mỗi ngày khoảng 1,5 - 2 triệu đồng, gồm tiền thuê phòng nghỉ trưa và nghỉ tối (thường là hai địa điểm khác nhau) cùng khoản ăn uống, di chuyển phát sinh khi cần”, chị Phương kể.

Trước khi lên đường, chị Phương dành nhiều thời gian cân nhắc về sức khỏe của con, điều kiện thời tiết, cung đường, khả năng chịu đựng cũng như các phương án dự phòng nếu xảy ra sự cố. Các phương án an toàn được đặt ra trước lúc lên đường. Vừa đi họ vừa “lắng nghe” để có những điều chỉnh, nghỉ ngơi hợp lý. Ở mỗi địa phương, họ tận dụng tối đa lợi thế từ công nghệ để tìm đường, điểm nghỉ ngơi, ăn uống, lưu trú…

 Chị Phương xúc động khi đón nhận tình cảm của ngành du lịch, các đơn vị dành cho hành trình trải nghiệm của hai mẹ con

Theo chị Phương, trong suốt hành trình đi bộ từ Hà Nội đến Huế thì Huế vừa là đích đến vừa là điểm dừng chân lâu nhất, với 4 - 5 ngày để trải nghiệm, khám phá văn hóa, mảnh đất, con người và ẩm thực nơi đây. Sau những ngày ở Huế, hai mẹ con sẽ lên máy bay trở về nhà.

Ghi nhận tình cảm yêu Huế và động viên tinh thần của hai mẹ con du khách, sáng 24/7, Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tặng quà, động viên hai mẹ con với những món quà lưu niệm, vé tham quan các điểm di tích, phiếu trải nghiệm chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026. Đây cũng là cách mà ngành du lịch muốn lan tỏa, quảng bá điểm đến Huế.

Nhận món quà, chị Hà Phương xúc động: “Mình thực sự vui và bất ngờ. Huế không chỉ có cảnh đẹp mà con người rất thân thiện, mến khách. Có thêm cơ hội, mình cũng sẽ tiếp tục đến Huế với những trải nghiệm thú vị khác”.

HỮU PHÚC
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