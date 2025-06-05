Làng hoa ngóng Tết

Thấm đẫm phù sa sông Hương, những làng hoa, cây cảnh của Huế như Phú Mậu, Xuân Hòa, Tiên Nộn, Vân Thê... mỗi năm đều vươn sắc rực rỡ với các loại hoa cúc, vạn thọ, thược dược, ly, phong lan…, sẵn sàng cung cấp cho thị trường Tết. Và đặc biệt, với lợi thế “hàng nhà trồng được”, sản phẩm hoa Tết của Huế luôn dễ dàng đi về nhiều vùng quê sâu và xa của xứ sở để phục vụ bà con vui xuân đón Tết.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này mời bạn đọc thăm các làng hoa dung dị của Huế, qua những góc ảnh do tác giả Hoàng Phước thực hiện - thay lời chúc bà con đón thêm một mùa hoa đúng độ, hoa bung tươi rực rỡ, lòng người rộn ràng, hân hoan.

Nhà vườn Phú Mậu

Chăm chút

Khoe sắc, sẵn sàng phục vụ Tết