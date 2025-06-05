Làng hoa ngóng Tết

  • Huế ngày nay Online
HNN - Không quy mô và nhộn nhịp như nhiều làng hoa nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc, như: Sa Đéc (Đồng Tháp), Cái Mơn (Vĩnh Long), Nhật Tân, Tây Tựu (Hà Nội), Thái Phiên (Lâm Đồng)…, nhưng những làng hoa phục vụ mùa Tết của Huế vẫn rực rỡ và đậm sắc thái văn hóa của xứ sở.

Thúc hoa cho tết

Thấm đẫm phù sa sông Hương, những làng hoa, cây cảnh của Huế như Phú Mậu, Xuân Hòa, Tiên Nộn, Vân Thê... mỗi năm đều vươn sắc rực rỡ với các loại hoa cúc, vạn thọ, thược dược, ly, phong lan…, sẵn sàng cung cấp cho thị trường Tết. Và đặc biệt, với lợi thế “hàng nhà trồng được”, sản phẩm hoa Tết của Huế luôn dễ dàng đi về nhiều vùng quê sâu và xa của xứ sở để phục vụ bà con vui xuân đón Tết.

Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này mời bạn đọc thăm các làng hoa dung dị của Huế, qua những góc ảnh do tác giả Hoàng Phước thực hiện - thay lời chúc bà con đón thêm một mùa hoa đúng độ, hoa bung tươi rực rỡ, lòng người rộn ràng, hân hoan.

 
Nhà vườn Phú Mậu 
 
 Chăm chút
 
 Khoe sắc, sẵn sàng phục vụ Tết
 Làng hoa

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trưởng thành phố Katsuragi giao lưu vật làng Sình

Ngày 5/6, trong khuôn khổ Hội nghị Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á lần thứ 14 (diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 5-7/6/2025), Thị trưởng thành phố Katsuragi, tỉnh Nara (Nhật Bản) - ông Ako Kazuoki Makoto có chuyến thăm và giao lưu môn vật cổ truyền làng Sình (phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa).

Thị trưởng thành phố Katsuragi giao lưu vật làng Sình
Sứ mệnh viên mãn

Festival 2006, nghe tin ở Thanh Tiên - Phú Mậu có triển lãm hoa giấy, tôi rủ vài đồng nghiệp cùng về trải nghiệm. Để xem những cành hoa giấy vốn xưa nay chỉ dùng để thờ cúng, giờ bước vào làng nghệ thuật nó ra thế nào.

Sứ mệnh viên mãn
Thúc hoa cho tết

Không nổi tiếng như làng hoa Tây Tựu (Hà Nội), xứ ngàn hoa Đà Lạt hay Đồng Tháp Mười của vùng sông nước miền Tây, nhưng bà con các làng hoa của Huế vẫn tất bật chuẩn bị hoa cho bà con chơi tết và phục vụ việc đơm cúng cuối năm. Nếu hoa cúc, vạn thọ dùng để cúng ở làng hoa Mậu Tài (Phú Mậu) có thời gian sinh trưởng ba tháng, thì cúc chậu Thủy Vân phải ươm trồng, chăm sóc mất 6 tháng và phải dùng đèn điện chiếu sáng để kích cho thân cây cao, đẹp.

Thúc hoa cho tết

