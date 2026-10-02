Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang kiểm tra dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích.

Tại Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế - Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích, đoàn đã kiểm tra thực tế các hạng mục đang triển khai, tình hình thi công và công tác giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo, dự án đang được triển khai theo kế hoạch, một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, các hạng mục còn lại đang tiếp tục được thi công, hoàn thiện.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực vẫn còn vướng mắc, ảnh hưởng đến việc triển khai một số hạng mục. Các đơn vị liên quan đang phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời chủ động xây dựng phương án tổ chức thi công đối với những khu vực đã có mặt bằng.

Cũng trong chiều nay, Đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố Huế, Dự án Tòa nhà Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế và Dự án Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thành phố Huế. Qua kiểm tra, các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các hạng mục, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức thi công, mặt bằng và sự phối hợp giữa các dự án. Đoàn đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, rà soát, kịp thời đề xuất phương án xử lý vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.

Dự án Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố Huế.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục bám sát tiến độ, chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời phối hợp tháo gỡ.

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu các đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ, phần việc còn lại của từng dự án, chủ động phối hợp xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đối với Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để các hạng mục được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.