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Đón đọc Huế ngày nay số 561, phát hành ngày 27/10

HNN.VN - Số báo 561 dành dung lượng trên trang Nhất để tiếp tục cập nhật về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời phản ánh các vấn đề thời sự khác trên địa bàn thành phố.

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 Trang Nhất số báo này dành nhiều dung lượng để phản ánh các vấn đề thời sự trong nước và trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nổi bật ở trang 2 là bài: “Tiếp sức cho y tế cơ sở. Sau khi tiếp nhận thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ và nhân lực mới từ ngày 1/10, các trạm y tế cấp xã tại TP. Huế đứng trước yêu cầu lớn về thích ứng và chuẩn hóa quy trình. Nhờ sự đồng hành sát sao từ ngành y tế tuyến thành phố, lực lượng y tế cơ sở đang từng bước tháo gỡ khó khăn, chủ động bảo đảm liên tục công tác phòng dịch và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

 Trên trang 3, đáng chú ý có bài: “Khơi thông nguồn lực từ trách nhiệm cán bộ”. Bài viết nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của thành phố Huế vẫn đòi hỏi một đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy kiến tạo, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó, việc đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả thực chất, gắn kỷ luật với bồi dưỡng năng lực, đồng thời thực hiện nghiêm túc cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung sẽ là động lực then chốt để tạo nên những bước bứt phá mới cho thành phố. 

 Trang 3 đáng chú ý với bài: "Khơi thông nguồn lực từ trách nhiệm cán bộ”

Trang 4, bài: “Tạo sức bật đô thị phía nam thành phố” ghi nhận sự phát triển vượt bậc của Khu vực Chân Mây - Lăng Cô nhờ lợi thế cửa ngõ, hệ thống cảng nước sâu, khu kinh tế và các dự án công nghiệp, du lịch trọng điểm. Dù vậy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch và các thiết chế đô thị hiện nay vẫn chưa bắt kịp tốc độ phát triển. Từ thực tế đó, bài viết đi sâu phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn về hạ tầng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Nhằm ứng phó hiệu quả với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn từ El Nino, TP. Huế đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản bảo đảm an ninh nguồn nước. Các công trình thủy lợi trọng yếu được tập trung tích nước sớm, bảo trì và điều tiết linh hoạt. Bên cạnh việc ưu tiên nước sinh hoạt và điều chỉnh vụ mùa phù hợp, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hành tiết kiệm nước. Đây cũng là nội dung trọng tâm của bài: “Chủ động nguồn nước trước El Nino” trên trang 7.

Ngoài ra, số báo này còn nhiều chuyên mục, bài viết hấp dẫn khác, như: “Động lực từ chính sách mới; “Những ngôi chợ trong làng du lịch”; “82 hộ dân vùng sạt lở chờ tái định cư”

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
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Đón đọcHuế ngày naysố 561phát hành ngày 27/10
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