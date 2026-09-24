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ClockThứ Sáu, 25/09/2026 12:09

Hóa Châu tháo gỡ vướng mắc đất đai, tăng tốc đầu tư

HNN.VN - Sáng 25/9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu tổ chức hội nghị lần thứ bảy, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

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Người dân phường Hóa Châu chăm sóc rau màu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Trong 9 tháng, Đảng bộ phường tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị.

Toàn Đảng bộ hiện có 31 tổ chức đảng trực thuộc với 778 đảng viên; đã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt hơn 78% chỉ tiêu năm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như, đất đai, tài chính, tài sản công và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, địa phương tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 9 tháng ước đạt 2.261 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,32% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn, 100% hồ sơ thực hiện trực tuyến.

Từ nay đế cuối năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kiến nghị từ cơ sở; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công, chuyển đổi số và chủ động phòng, chống thiên tai.

Hải Thuận - Văn Hiếu
 Từ khóa:
Hóa ChâuĐảng bộban chấp hành
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