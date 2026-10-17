Phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy

Cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự lễ phát động tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Tại TP. Huế, điểm cầu được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục và hơn 200 học sinh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, phòng, chống ma túy trong học đường là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Trước sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử với thủ đoạn ngày càng tinh vi, việc trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên là hết sức cần thiết.

Lễ phát động tập trung vào các giải pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua công nghệ thông tin, mạng xã hội và hoạt động ngoại khóa; đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường. Đồng thời, nhân rộng các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Câu lạc bộ học sinh, sinh viên nói không với ma túy”.

Tại điểm cầu Huế, các tiết mục văn nghệ, câu hỏi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy góp phần tạo không khí sôi nổi, thu hút học sinh tham gia.

Sau lễ phát động, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.