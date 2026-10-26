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Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục thường xuyên trong mô hình chính quyền 2 cấp

HNN.VN - Chiều 26/10, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên (GDTX), xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình học tập, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Học tập suốt đời gắn với kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7/10

Trường THPT Phan Đăng Lưu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. 

Hội nghị tập trung vào 5 chuyên đề, trong đó chú trọng công tác quản lý GDTX ở cấp xã; tổ chức, vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt, các đại biểu được hướng dẫn định hướng chuyển đổi sang mô hình “trung tâm học tập số”, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và ứng dụng công nghệ trong quản lý người học.

Các nội dung về huy động, sử dụng nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, kiểm tra, đánh giá và công nhận các mô hình học tập, danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã cũng được trao đổi, làm rõ. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn xử lý những tình huống thực tiễn phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách GDTX ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, tạo thêm cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho người dân. Qua đó, triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nhất là những thay đổi trong công tác quản lý khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

CÁT AN
 Từ khóa:
tập huấnquản lýnhà nướclĩnh vựcgiáo dục thường xuyên
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