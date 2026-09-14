Đồng lòng mở đường

Tuyến kiệt tại TDP Phước Thành sau khi được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Bớt nỗi lo mùa mưa

Mùa mưa bão năm nay, nhiều hộ dân ở xóm 5 và xóm 7, tổ dân phố (TDP) Phước Thành đã bớt phần lo lắng khi hai tuyến kiệt vừa được nâng cấp, hoàn thành. Mỗi tuyến dài 140m, mặt đường rộng 3m; trước đây đều là đường bê tông đã xuống cấp. Tổng cộng 280m đường được phường hỗ trợ 47 tấn xi măng. Từ phần hỗ trợ này, người dân tiếp tục đóng góp gần 200 triệu đồng cùng công sức để hoàn thiện hai tuyến.

Ông Phan Hữu Linh, người dân xóm 7, TDP Phước Thành cho biết, tuyến kiệt được bê tông từ nhiều năm trước, nhưng sau thời gian dài sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân nhiều lần góp công, góp sức đổ đá, sửa chữa những đoạn hư hỏng, song chỉ khắc phục được tạm thời. Mỗi khi mưa xuống, việc đi lại càng khó khăn; trẻ em đến trường vất vả, việc vận chuyển lúa và nông sản cũng gặp không ít trở ngại. Mong muốn có một tuyến đường khang trang hơn đã được người dân ấp ủ từ lâu. Trước khi được phường hỗ trợ xi măng, các hộ trong xóm đã bàn bạc, thống nhất mỗi tháng đóng góp khoảng 200.000 đồng/hộ để dành kinh phí làm lại đường.

“Đúng lúc các hộ đang dành dụm thì phường hỗ trợ xi măng nên chúng tôi triển khai làm luôn. Nay đường rộng rãi, sạch đẹp, ai cũng vui. Vụ mùa vừa rồi, việc vận chuyển nông sản từ đồng về nhà thuận lợi hơn; học sinh trong kiệt cũng đi lại an toàn hơn khi năm học mới bắt đầu, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần”, ông Linh chia sẻ.

Tại TDP Triều Sơn Nam, người dân cũng chung tay góp sức để có tuyến đường mới. Ông Lê Văn Thuyên, Bí thư Chi bộ TDP Triều Sơn Nam cho biết, ngay khi được phường hỗ trợ xi măng, các hộ dân trên tuyến đã bàn bạc, thống nhất góp thêm kinh phí và ngày công làm đường. Tùy điều kiện, hộ góp 5 triệu đồng, hộ 3 triệu đồng, hộ ít hơn góp 2 triệu đồng. Những người có sức khỏe thì góp thêm ngày công.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, chỉ sau vài ngày, đoạn đường xuống cấp, có vị trí thấp hơn mặt đường chính, đã được nâng nền và bê tông hóa kiên cố. Ông Hồ Chánh Tường, một người dân trong xóm chia sẻ, từ ngày có đường mới, việc đi lại của người già, trẻ nhỏ thuận tiện và an toàn hơn. Con đường cũng trở thành nơi bà con thường xuyên qua lại, trò chuyện, qua đó tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Nhà nước hỗ trợ, người dân chung sức

Theo ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, sau sắp xếp địa giới, toàn phường có hơn 45km đường kiệt, đường xóm. Nhiều tuyến đã xuống cấp, nhỏ hẹp, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân. Địa bàn thấp trũng, thường chịu tác động của mưa lớn, triều cường, ngập úng nên việc nâng cấp đường cũng phải gắn với cải thiện khả năng thoát nước, bảo đảm đi lại trong mùa mưa bão.

Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, phường thực hiện phương châm Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân góp kinh phí, vật liệu, ngày công và mặt bằng. Việc hỗ trợ được ưu tiên cho những tuyến thực sự cấp thiết, có sự đồng thuận cao của người dân. Cách làm này không chỉ giúp từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông ở khu dân cư mà còn huy động thêm nguồn lực tại chỗ.

Riêng năm 2026, UBND phường Hóa Châu phê duyệt hỗ trợ khoảng 406,5 tấn xi măng để mở rộng, nâng cấp 2.246m đường kiệt, đường xóm. Giai đoạn 2026 - 2030, địa phương đặt mục tiêu hỗ trợ đầu tư, mở rộng, nâng cấp từ 50 - 70 tuyến, ưu tiên những nơi xuống cấp, thường xuyên ngập úng, đông dân cư và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đến nay, các tuyến đường được hỗ trợ xi măng trong năm 2026 cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. “Đẩy nhanh tiến độ ngay từ cuối tháng 8, đầu tháng 9 giúp người dân sớm có đường đi lại, phục vụ sản xuất, đồng thời chủ động hơn trong việc ứng phó trong mùa mưa bão”, ông Phan Trọng Nghĩa cho biết.