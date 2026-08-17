Tranh bích họa kể chuyện Bao Vinh

Bích họa Xóm Cầu với hình ảnh cây cầu, bến nước và nhà cửa ven sông dần thành hình.

Tại các điểm đang triển khai, những mảng tường được làm sạch, sơn nền và phác thảo trước khi hoàn thiện từng chi tiết. Dưới nét cọ của người vẽ, mái ngói, hàng cây, những ngôi nhà cũ cùng cảnh giao thương trên sông dần hiện lên, tạo thêm sắc màu cho không gian dân cư.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, địa phương đang triển khai vẽ bích họa tại các tuyến kiệt trên đường Bao Vinh từ nguồn xã hội hóa. Hoạt động không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan mà còn hướng đến tái hiện lịch sử, nghề truyền thống và ký ức cộng đồng của từng xóm.

Nội dung bích họa tập trung kể câu chuyện về 7 địa danh gồm: xóm Cầu, xóm Dừa, xóm Ớt, xóm Muối, xóm Chợ Trên, xóm Chợ Dưới và xóm Rèn. Đây là những tên gọi gắn với hoạt động buôn bán, giao thương và đời sống cư dân Bao Vinh trước đây.

Mỗi xóm được thể hiện bằng một lát cắt riêng. Xóm Cầu gợi lại hình ảnh cây cầu, bến nước, ghe thuyền và thương nhân qua lại; xóm Dừa, xóm Ớt, xóm Muối gắn với những chuyến ghe chở hàng, khu chợ và các gánh hàng đặc trưng. Hai xóm Chợ Trên, Chợ Dưới tái hiện không gian chợ ven sông; còn xóm Rèn khắc họa lò lửa, búa, đe và người thợ thủ công.

Ông Trương Thái, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Bao Vinh cho biết, những ngày qua, người dân trong tổ dân phố rất hào hứng, phấn khởi khi chứng kiến các bức bích họa dần thành hình. “Bà con mong chờ một diện mạo mới cho những bức tường cũ, qua đó vừa làm đẹp các tuyến kiệt, vừa gợi lại những tên xóm, nghề truyền thống và ký ức về Bao Vinh xưa”, ông Thái chia sẻ.

Người vẽ hoàn thiện những hình ảnh gợi nhớ kiến trúc và cảnh quan Bao Vinh xưa.

Là người dân phố cổ Bao Vinh, bà Phan Thị Diệu Liên mong những bức tranh vừa làm cho các tuyến kiệt đẹp, gần gũi hơn, vừa lưu giữ được những câu chuyện của vùng đất. “Qua các bức bích họa, du khách không chỉ có thêm điểm tham quan, chụp ảnh mà còn hiểu hơn về tên xóm, nghề cũ và đời sống của người dân Bao Vinh”, bà Liên nói.

UBND phường Hóa Châu cũng đã mời Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế phối hợp khảo sát, nghiên cứu lịch sử, tư vấn ý tưởng, thiết kế và thực hiện các tác phẩm.

“Chúng tôi mong muốn các tác phẩm không chỉ là tranh trang trí mà còn trở thành bộ nhận diện văn hóa riêng của từng xóm, thể hiện lịch sử hình thành, nghề truyền thống, câu chuyện dân gian, ký ức cộng đồng và bản sắc của phố cổ Bao Vinh. Mỗi bích họa phải bảo đảm giá trị nghệ thuật, giáo dục, tạo được sự tương tác với du khách và hài hòa với không gian kiến trúc phố cổ”, ông Phan Trọng Nghĩa nói.

Qua những bức bích họa, câu chuyện về các xóm nghề được kể lại gần gũi, sinh động hơn, đồng thời hình thành thêm những điểm dừng chân, trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến Bao Vinh.