Multipoint, LE Audio và Auracast thay đổi cách dùng tai nghe ra sao?

Ba thuật ngữ Bluetooth giải quyết ba việc khác nhau

Bạn đang xem video trên laptop thì điện thoại đổ chuông. Ở một tình huống khác, nhiều người muốn nghe cùng nguồn âm tại nơi công cộng. Cả hai đều liên quan đến kết nối không dây, nhưng không thể giải quyết bằng cùng một tính năng.

Multipoint, LE Audio và Auracast thường xuất hiện cạnh nhau trên bảng thông số nên dễ bị hiểu thành các cấp độ của một công nghệ. Thực tế, multipoint nói về việc một tai nghe duy trì kết nối với nhiều thiết bị; LE Audio là nền tảng âm thanh Bluetooth thế hệ mới; Auracast là cách một nguồn phát sóng âm thanh tới nhiều thiết bị nhận tương thích.

Multipoint giảm thao tác khi đổi giữa laptop và điện thoại

Kết nối đa điểm cho phép tai nghe duy trì liên kết với hai thiết bị, chẳng hạn máy tính và điện thoại. Khi có cuộc gọi hoặc bắt đầu phát nội dung trên thiết bị phù hợp, người dùng có thể chuyển mà không phải vào cài đặt ghép đôi lại từ đầu.

Multipoint không có nghĩa tai nghe trộn và phát đồng thời hai nguồn âm. Sony cũng lưu ý cả hai thiết bị phải hỗ trợ kết nối âm thanh Bluetooth. Với Sony WH-CH530, đây là lợi ích rất cụ thể cho người học hoặc làm việc trên máy tính nhưng vẫn nhận cuộc gọi bằng điện thoại.

WH-CH530 được mang cùng thiết bị cá nhân, gợi workflow chuyển nguồn nghe giữa laptop và điện thoại bằng multipoint. Ảnh: Sony Việt Nam.

LE Audio là nền tảng, không phải lời hứa giống nhau trên mọi thiết bị

LE Audio hoạt động trên Bluetooth Low Energy và sử dụng codec LC3. Bluetooth SIG cho biết LC3 có thể tạo ra những lựa chọn cân bằng mới giữa chất lượng âm thanh, tốc độ dữ liệu và mức tiêu thụ năng lượng. Cách nhà sản xuất triển khai sẽ quyết định lợi ích nào hiện ra rõ nhất trên từng sản phẩm.

Multi-Stream Audio là một khả năng trong LE Audio, cho phép truyền nhiều luồng âm thanh độc lập nhưng đồng bộ giữa nguồn và một hoặc nhiều thiết bị nhận. Khái niệm này khác multipoint. Việc một tai nghe ghi hỗ trợ LE Audio cũng không cho phép suy ra mọi tính năng tùy chọn đều có sẵn; cần kiểm tra cả thiết bị phát, tai nghe và ứng dụng.

Sony WH-CH730N được Sony công bố hỗ trợ LE Audio và ghép nối nhanh. Mẫu này đồng thời có ANC, Ambient Sound và thiết kế gập, nên vai trò thực tế nghiêng về trải nghiệm kết nối hiện đại trong lịch di chuyển. Không nên tự suy rộng rằng WH-CH730N có mọi khả năng được mô tả trong toàn bộ chuẩn LE Audio.

WH-CH730N kết hợp cùng điện thoại trong lịch di chuyển, minh họa vai trò của kết nối hiện đại khi đổi không gian. Ảnh: Sony Việt Nam.

Bluetooth SIG mô tả Auracast Broadcast Audio là cấu hình phát sóng cho phép một nguồn âm thanh truyền tới nhiều thiết bị nhận trong phạm vi. Luồng phát có thể mở hoặc được bảo vệ bằng mã. Mỗi thiết bị nhận vẫn có thể kiểm soát âm lượng riêng.

Khác biệt dễ hình dung là multipoint giúp một tai nghe làm việc với hai thiết bị cá nhân, còn Auracast cho nhiều tai nghe cùng tiếp cận một nguồn phát. Các ứng dụng có thể gồm nghe âm thanh từ màn hình công cộng hoặc tham gia một luồng chia sẻ, nhưng cả nguồn phát lẫn thiết bị nhận đều phải tương thích.

Sony nêu rõ WH-CH530 hỗ trợ LE Audio cho độ trễ thấp và Auracast. Đây là lợi thế đáng chú ý với người muốn thử các tình huống phát sóng mới, bên cạnh nhu cầu quen thuộc như chuyển giữa laptop và điện thoại.

Hai người cùng xem một điện thoại khi đeo tai nghe, gợi cách một nguồn âm có thể trở thành trải nghiệm nghe chung trên thiết bị tương thích. Ảnh: Sony Việt Nam.

Đọc bảng thông số bằng tình huống sử dụng

Nếu khó chịu lớn nhất là phải ngắt laptop để nhận cuộc gọi, hãy tìm multipoint. Nếu quan tâm nền tảng Bluetooth mới, độ trễ và khả năng mở rộng, hãy kiểm tra LE Audio cùng codec được hỗ trợ. Nếu muốn tham gia luồng âm thanh phát cho nhiều người, hãy xác nhận Auracast ở cả bên phát lẫn bên nhận.

Tên chuẩn chỉ cho biết cánh cửa công nghệ đã mở. Trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc mức hỗ trợ cụ thể của tai nghe, điện thoại, máy tính, hệ điều hành và nội dung. Chọn đúng bắt đầu từ hành vi muốn đơn giản hóa, sau đó mới đối chiếu thuật ngữ.

Trước khi mua vì một chuẩn mới, hãy kiểm tra danh sách thiết bị đang dùng và tình huống muốn kết nối. Một tính năng chỉ phát huy khi cả hai đầu cùng hỗ trợ sẽ kém hữu ích nếu điện thoại hoặc máy tính hiện tại chưa tương thích.