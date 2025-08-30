65% người dân Đức không hài lòng với Thủ tướng Friedrich Merz

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kết quả cuộc khảo sát do INSA thực hiện cho tờ Bild của Đức cho thấy tỷ lệ người dân Đức không hài lòng với hiệu quả công việc của Thủ tướng Friedrich Merz đã tăng lên tới 3 điểm phần trăm trong một tuần qua và đạt mức 65%.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ 25-26/9 với khoảng 1.000 người dân Đức, trong đó chỉ có 23% số người được hỏi thể hiện sự hài lòng với công việc của Thủ tướng Merz.

Trong khi đó, kết quả một cuộc khảo sát khác được thực hiện từ ngày 22-26/9 cho thấy đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã vượt lên dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ với 26% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng này.

Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merz vẫn duy trì tỷ lệ ủng hộ ở mức 25% trong khi đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ Xã hội nhận được 15% tỷ lệ ủng hộ./.