  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Pháp-Đức khép lại những năm tháng băng giá, nối lại 'trục trung tâm' của EU

ClockThứ Bảy, 30/08/2025 15:05
Thủ tướng Đức nhấn mạnh mối quan hệ Đức-Pháp là "trục trung tâm" của châu Âu trong khi Tổng thống Pháp tin rằng quan hệ này sẽ là nền tảng để xây dựng "một châu Âu có vị thế địa chính trị rõ ràng."

Mỹ, Anh, EU và Ukraine nêu phương án tìm kiếm hòa bình bền vững tại châu ÂuEU triển khai hệ thống xuất nhập cảnh thông minh5 năm thực thi EVFTA: Bệ phóng để Việt Nam bứt phá tại thị trường châu Âu

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc họp nội các chung ở Trung tâm Hải quân Toulon (Pháp) ngày 29/8. (Nguồn: Reuters) 

Sau nhiều năm căng thẳng, quan hệ Đức-Pháp đang trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ trở thành động lực chính để củng cố Liên minh châu Âu (EU).

Tại cuộc họp nội các chung ở Trung tâm hải quân Toulon (Pháp), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chính thức "khép lại những năm tháng băng giá" giữa quan hệ hai nước từ dưới thời Thủ tướng Đức Olaf Scholz để cùng nhau định hình một tương lai mới cho châu Âu.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh mối quan hệ giữa Đức và Pháp là "trục trung tâm" của châu Âu. Tổng thống Macron cũng tin rằng mối quan hệ này sẽ là nền tảng để xây dựng "một châu Âu có vị thế địa chính trị rõ ràng."

Giới chuyên gia nhận định sự thay đổi trong quan hệ giữa hai quốc gia đầu tàu châu Âu này đến từ "ý chí chính trị" mạnh mẽ ở cả hai phía.

Giám đốc điều hành Viện Pháp-Đức Stefan Seidendorf cho rằng Thủ tướng Merz đã sẵn sàng đưa ra "những quyết định mang tính đột phá" để giải quyết các thách thức lớn mà châu Âu đang đối mặt, từ xung đột Nga-Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ đến những bất đồng nội bộ về quốc phòng và năng lượng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt về vấn đề năng lượng hạt nhân, nợ chung châu Âu hay thỏa thuận thương mại với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhưng sự khởi sắc trong mối quan hệ giữa Đức và Pháp được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới giúp EU vượt qua khó khăn và khẳng định vai trò trên trường quốc tế./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: PhápĐứcnối lạitrục trung tâmEU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Pháp và Mỹ

Bộ Ngoại giao và châu Âu của Pháp ra thông cáo cho biết sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Paris Charles Kushner trong ngày 25/8 để phản đối bức thư mà ông đã gửi cho Tổng thống Emmanuel Macron.

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Pháp và Mỹ
EU nhập khẩu 4,5 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga

Theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong nửa đầu năm 2025, Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục nhập khẩu khoảng 4,48 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

EU nhập khẩu 4,5 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga
EU triển khai hệ thống xuất nhập cảnh thông minh

Theo thông báo từ Ủy ban châu Âu (EC) ngày 30/7, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức triển khai Hệ thống xuất nhập cảnh (EES) từ ngày 12/10 tới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa công tác kiểm soát biên giới và tăng cường an ninh cho toàn khối.

EU triển khai hệ thống xuất nhập cảnh thông minh

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top