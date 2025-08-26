Pháp-Đức khép lại những năm tháng băng giá, nối lại 'trục trung tâm' của EU

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc họp nội các chung ở Trung tâm Hải quân Toulon (Pháp) ngày 29/8. (Nguồn: Reuters)

Sau nhiều năm căng thẳng, quan hệ Đức-Pháp đang trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ trở thành động lực chính để củng cố Liên minh châu Âu (EU).

Tại cuộc họp nội các chung ở Trung tâm hải quân Toulon (Pháp), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chính thức "khép lại những năm tháng băng giá" giữa quan hệ hai nước từ dưới thời Thủ tướng Đức Olaf Scholz để cùng nhau định hình một tương lai mới cho châu Âu.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh mối quan hệ giữa Đức và Pháp là "trục trung tâm" của châu Âu. Tổng thống Macron cũng tin rằng mối quan hệ này sẽ là nền tảng để xây dựng "một châu Âu có vị thế địa chính trị rõ ràng."

Giới chuyên gia nhận định sự thay đổi trong quan hệ giữa hai quốc gia đầu tàu châu Âu này đến từ "ý chí chính trị" mạnh mẽ ở cả hai phía.

Giám đốc điều hành Viện Pháp-Đức Stefan Seidendorf cho rằng Thủ tướng Merz đã sẵn sàng đưa ra "những quyết định mang tính đột phá" để giải quyết các thách thức lớn mà châu Âu đang đối mặt, từ xung đột Nga-Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ đến những bất đồng nội bộ về quốc phòng và năng lượng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt về vấn đề năng lượng hạt nhân, nợ chung châu Âu hay thỏa thuận thương mại với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhưng sự khởi sắc trong mối quan hệ giữa Đức và Pháp được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới giúp EU vượt qua khó khăn và khẳng định vai trò trên trường quốc tế./.