Nghệ nhân làng nghề Thanh Liễu kể chuyện mộc bản

Nghệ nhân làng nghề mộc bản Thanh Liễu trình diễn khắc mộc bản

Chương trình diễn ra ngày 23/8 mở màn cho sự kiện khai trương không gian văn hóa Ngự Hà viên (181 Xuân 68, phường Phú Xuân, TP. Huế).

Tại đây, du khách có thể nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử làng nghề độc đáo này và được mục sở thị các bản khắc cổ, ván khắc tranh cổ, dụng cụ khắc, các ấn phẩm mộc bản của làng nghề Thanh Liễu. Ngoài ra, các nghệ nhân cũng hướng dẫn khách trải nghiệm, thực hành khắc, in mộc bản.

Nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu có lịch sử gần 600 năm, nổi tiếng với kỹ thuật khắc mộc bản tinh xảo, giá trị. Các nghệ nhân xưa của làng nổi tiếng khắc tạo tác nên những bộ mộc bản nổi tiếng như mộc bản triều Nguyễn, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và mộc bản trường học Phúc Giang đã được UNESCO vinh danh.

Được biết sau sự kiện này, Ngự Hà viên dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiếp theo với định hướng trở thành điểm hẹn của người yêu di sản, văn hóa, nơi gắn kết các nghệ nhân, nhà thiết kế cùng gặp gỡ, đối thoại và sáng tạo.