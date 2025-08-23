  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 23/08/2025 12:14

Nghệ nhân làng nghề Thanh Liễu kể chuyện mộc bản

HNN.VN - Các nghệ nhân đến từ làng nghề Thanh Liễu (Hải Dương) đã có màn trình diễn và kể về hành trình hồi sinh, gìn giữ những giá trị của nghề khắc ván in mộc bản mà cha ông để lại.

Di sản triều Nguyễn dưới những góc nhìnGieo mầm xanh giữa lòng di sảnQuảng bá, lan toả sâu rộng hình ảnh điểm đến Huế Di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa được trưng bày tại Đà Nẵng

Nghệ nhân làng nghề mộc bản Thanh Liễu trình diễn khắc mộc bản

Chương trình diễn ra ngày 23/8 mở màn cho sự kiện khai trương không gian văn hóa Ngự Hà viên (181 Xuân 68, phường Phú Xuân, TP. Huế).

Tại đây, du khách có thể nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử làng nghề độc đáo này và được mục sở thị các bản khắc cổ, ván khắc tranh cổ, dụng cụ khắc, các ấn phẩm mộc bản của làng nghề Thanh Liễu. Ngoài ra, các nghệ nhân cũng hướng dẫn khách trải nghiệm, thực hành khắc, in mộc bản.  

Nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu có lịch sử gần 600 năm, nổi tiếng với kỹ thuật khắc mộc bản tinh xảo, giá trị. Các nghệ nhân xưa của làng nổi tiếng khắc tạo tác nên những bộ mộc bản nổi tiếng như mộc bản triều Nguyễn, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và mộc bản trường học Phúc Giang đã được UNESCO vinh danh.

Được biết sau sự kiện này, Ngự Hà viên dự kiến sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiếp theo với định hướng trở thành điểm hẹn của người yêu di sản, văn hóa, nơi gắn kết các nghệ nhân, nhà thiết kế cùng gặp gỡ, đối thoại và sáng tạo.

N. MINH
 Từ khóa:
mộc bảnThanh Liễuin khắcHuếNgự Hà viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó với bão số 5

Bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) được dự báo sẽ ảnh hưởng đến TP. Huế gây mưa lớn, gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền và các cơ quan chức năng liên tục phát đi những khuyến cáo, đồng thời kêu gọi người dân nêu cao tinh thần chủ động, tuyệt đối không được chủ quan.

Chủ động ứng phó với bão số 5
Logistics xuyên biên giới - khai mở động lực mới cho miền Trung

Ngày 22/8, tại TP. Huế, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam và Sở Công thương TP. Huế tổ chức Diễn đàn Logistics vùng lần thứ VI: Logistics xuyên biên giới - Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Tham gia sự kiện có ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và hơn 400 đại biểu là nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Logistics xuyên biên giới - khai mở động lực mới cho miền Trung
Đặt mục tiêu 30% xã, phường không ma túy

Chiều 21/8, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030; cao điểm thực hiện mục tiêu 30% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Đặt mục tiêu 30 xã, phường không ma túy
Tăng cường nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình mục​ tiêu quốc gia

Ngày 21/8, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, cùng đại diện các sở, ban, ngành đã có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4.

Tăng cường nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình mục​ tiêu quốc gia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top