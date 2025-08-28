  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 28/08/2025 12:58

Ngắm tuyệt tác được làm từ ngọc ngà

HNN.VN - Hàng loạt hiện vật quý hiếm được chế tác từ ngọc và ngà được trưng bày tại triển lãm “Ngọc - ngà trong nghệ thuật tín ngưỡng” do Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (114 Mai Thúc Loan, phường Phú Xuân) tổ chức, khai mạc sáng 28/8.

29 nhà sưu tập triển lãm cổ vật tại điện Kiến Trung Chờ cổ vật “tụ hội” ở HuếNgỡ ngàng tinh hoa cổ ngọc

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu đến người xem các hiện vật tại triển lãm

Người xem như choáng ngợp bởi hơn 100 hiện vật được nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn - chủ nhân Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn đưa ra giới thiệu trong lần này.

Đó là những bức tượng Phật, gác bút, ống bút, đỉnh, bảo bình, khay, ấn, chuỗi hạt… xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ có niên đại từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19. Tất cả được điêu khắc chìm nổi vô cùng tinh xảo. Mỗi hiện vật gắn liền với một câu chuyện, giai thoại.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn nói rằng những hiện vật này được ông cất công sưu tầm từ hàng chục năm qua. Thông qua triển lãm này, ông muốn người xem không đơn thuần chiêm ngưỡng mà qua đó còn có sự so sánh hiện vật của các nước, để từ đó hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và thú chơi.

Triển lãm mở cửa đón người xem trong 2 tuần từ ngày hôm nay 28/8.

N. MINH
 Từ khóa:
ngọcngàtriển lãmBảo tàngBảo tàng đồ sứ ký kiểu thời NguyễnHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cách mạng tháng Tám năm 1945:
Bước ngoặt lịch sử trọng đại trong quá trình dựng nước và giữ nước

Cách mạng tháng Tám (CMT8) năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi không chỉ có ý nghĩa lịch sử và thời đại đối với cách mạng Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. CMT8 đã nổ ra và giành thắng lợi vào lúc cuộc chiến tranh thế giới ở châu Á - Thái Bình Dương đi vào kết thúc.

Bước ngoặt lịch sử trọng đại trong quá trình dựng nước và giữ nước

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top