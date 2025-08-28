Ngắm tuyệt tác được làm từ ngọc ngà

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu đến người xem các hiện vật tại triển lãm

Người xem như choáng ngợp bởi hơn 100 hiện vật được nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn - chủ nhân Bảo tàng đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn đưa ra giới thiệu trong lần này.

Đó là những bức tượng Phật, gác bút, ống bút, đỉnh, bảo bình, khay, ấn, chuỗi hạt… xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ có niên đại từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19. Tất cả được điêu khắc chìm nổi vô cùng tinh xảo. Mỗi hiện vật gắn liền với một câu chuyện, giai thoại.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn nói rằng những hiện vật này được ông cất công sưu tầm từ hàng chục năm qua. Thông qua triển lãm này, ông muốn người xem không đơn thuần chiêm ngưỡng mà qua đó còn có sự so sánh hiện vật của các nước, để từ đó hiểu thêm về văn hóa, lịch sử và thú chơi.

Triển lãm mở cửa đón người xem trong 2 tuần từ ngày hôm nay 28/8.