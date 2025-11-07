Khắc phục tình trạng ngập nước ở di tích tháp Chăm Phú Diên

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh (thứ 5, từ phải qua) đang kiểm tra hiện trường tháp Chăm Phú Diên bị ngập nước. Ảnh: Đ. Lộc

Ngày 7/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cùng đại diện các sở ban ngành đã có buổi kiểm tra thực tế di tích tháp Chăm Phú Diên ở xã Phú Vinh.

Tại hiện trường, có thể thấy rõ toàn bộ tòa tháp đã bị ngập trong nước. Trước tình trạng đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo đưa máy bơm hút nước để hút nước ra khỏi di tích. Ngoài ra, đề nghị đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải túc trực, giám sát thường xuyên, đảm bảo trong ngày hôm nay phải hút hết nước và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Về lâu dài, cần nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích hiệu quả hơn, nhất là giải pháp thoát và chống ngập nước nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế - đơn vị quản lý di tích, từ ngày phát hiện đến nay, cứ đến mùa mưa bão, triều cường, di tích này thường xuyên bị ngập, khoảng 30cm. Riêng năm nay, ngập sâu hơn, lên tới 60cm. “Thường mỗi lần như thế, triều cường rút thì nước sẽ rút ra. Có trường hợp hôm nay bơm thì mai nước cũng vào lại”, ông Lộc nói.

Tháp Chăm Phú Diên được phát hiện vào năm 2001 bởi một nhóm công nhân khai thác khoáng sản ti tan. Thời điểm phát hiện, tháp bị vùi sâu sâu trong lòng cát từ 5m - 7m so với mặt đất. Sự việc được kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Ngay sau đó UBND tỉnh (nay là UBND Thành phố) đã chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bảo vệ và tiến hành khảo sát, thám sát địa điểm này.

Cuối năm 2001, di tích này được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định xếp hạng Tháp Phú Diên là di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia.

Huy động máy bơm nước đến hút nước ra khỏi di tích tháp Chăm Phú Diên. Ảnh: Đ. Lộc

Đến giữa năm 2022, di tích này được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) quyết định xác lập Kỷ lục thế giới đối với với tiêu chí “Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới”; Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) có quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với Tháp Chăm Phú Diên với tiêu chí là “Tháp Phú Diên - Tháp Chăm cổ chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên tại Việt Nam”.