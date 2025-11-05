Đề nghị rà soát các khu vực tường Hoàng thành Huế có nguy cơ sạt lở cao

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập

Đó là một trong những nội dung trong công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi UBND TP. Huế về ứng phó và khắc phục ảnh hưởng thiên tai đối với di tích, bảo tàng tại TP. Huế, được Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết ngày 6/11.

Trước đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được báo cáo nhanh của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế và công văn của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về công tác phòng chống bão lụt và sự cố sập một đoạn tường Hoàng thành Huế thuộc Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế.

Đoạn tường bị sập dài khoảng 15m, nằm ở phía Bắc Hoàng thành Huế, tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân). Sự cố xảy ra khoảng 18h45 ngày 2/11 sau nhiều ngày Huế ngập trong mưa lũ. Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cho triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, lập biển cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân, du khách và cán bộ làm việc trong khu vực. Đơn vị này đã mời đại diện Sở Xây dựng TP. Huế đến hiện trường khảo sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu.

Trước diễn biến đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND TP. Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng của đoạn tường bị sập. Ngoài ra, kiểm tra hiện trạng kỹ thuật của các công trình di tích, hạng mục, tường thành, mái ngói, nền móng và hạ tầng kỹ thuật của Di sản thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế và các di tích trên địa bàn thành phố. Từ đó đánh giá mức độ hư hại nhằm phục vụ cho công tác tu bổ, phục hồi.

Ngoài ra, kịp thời bảo vệ hiện trường, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại di tích để bảo đảm an toàn cho di tích và an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực di tích. Đồng thời, tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá trình trạng bảo quản của các di vật, cổ vật trong di tích bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị hư hại do mưa lũ, ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản kịp thời, tránh những tổn thất không thể phục hồi.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các bảo tàng, ban quản lý di tích trên địa bàn trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại đối với các di sản văn hóa trên địa bàn.

Về lâu dài, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND TP. Huế chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa. Việc này nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích trên địa bàn.