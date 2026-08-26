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ClockThứ Năm, 27/08/2026 12:40

Gấp rút hoàn thiện sân khấu cho Huế Wonderverse Music Fest

HNN.VN - Với bề ngang khoảng 80m, sân khấu Huế Wonderverse Music Fest 2026 được xem là sân khấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của lễ hội, đủ khả năng phục vụ hơn 50.000 khán giả. Các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho hai đêm diễn 30/8 và 1/9.

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Các hạng mục sân khấu Huế Wonderverse Music Fest 2026 đang được các đơn vị gấp rút thực hiện.

Sân khấu Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế đang được các đơn vị gấp công tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố, đường Hà Huy Tập.

Theo thiết kế, sân khấu có bề ngang khoảng 80m, phù hợp với không gian lễ hội ngoài trời. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED được đầu tư với quy mô lớn, bảo đảm khán giả ở nhiều vị trí có thể theo dõi chương trình.

Có mặt tại sân khấu kiểm tra tiến độ, ông Lâm Vũ, Giám đốc sản xuất Beyond Communication, Tổng đạo diễn chương trình Huế Wonderverse Music Fest 2026, cho biết tổng diện tích màn hình LED được bố trí lớn, cùng hệ thống ánh sáng dày đặc, phủ khắp sân khấu và đạt quy chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ thi công tại hiện trường.

“Điểm nhấn của Huế Wonderverse là hệ thống hơn 50 đèn layer, tạo hiệu ứng trình diễn đặc biệt”, ông Vũ nói.

Đáng chú ý, sân khấu lễ hội được thiết kế theo hướng đa giác quan, kết hợp hệ thống LED, Visual Mapping, Interactive Media, công nghệ laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại. Theo ông Vũ, đến nay, tiến độ thi công sân khấu đạt hơn 60%. Trong ngày 27/8, đơn vị sẽ hoàn thiện toàn bộ màn hình LED và hệ thống đèn; ngày 28/8 hoàn tất phần tín hiệu, thông line tín hiệu. Đến ngày 29/8, chương trình sẽ được sơ duyệt.

Không gian lễ hội cũng được mở rộng với các hoạt động trải nghiệm về nghệ thuật, công nghệ, ẩm thực, sáng tạo và tương tác cộng đồng, tạo thêm lựa chọn cho du khách ngoài các chương trình âm nhạc. Sức hút của lễ hội còn đến từ dàn nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, MONO, Phương Mỹ Chi cùng nhiều DJ Việt Nam và quốc tế sẽ hội ngộ tại Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, công nghệ trình diễn và các hoạt động trải nghiệm, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn mới cho người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
lễ hội di sản và âm nhạchuế 2026sân khấu 80mthi công
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