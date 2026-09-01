Tám mươi mốt năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Nhân dân Việt Nam thực sự trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Từ nền tảng ấy, dân tộc ta đã vượt qua biết bao cuộc chiến tranh khốc liệt, trải qua những năm tháng bao cấp đầy gian khó để bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển với vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Lịch sử hơn tám thập kỷ qua cho thấy một chân lý bền vững: Sức mạnh của Việt Nam luôn được tạo nên từ sự kết hợp giữa bản lĩnh chính trị của Đảng, ý chí tự cường của dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đó là nguồn lực tinh thần vô giá đã giúp đất nước vượt qua mọi thử thách và cũng là nền tảng để chúng ta tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, Huế luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Là vùng đất từng giữ vai trò Kinh đô của đất nước trong hơn một thế kỷ, Huế lưu giữ một hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, phản ánh chiều sâu của văn minh Việt Nam. Tầm vóc của Huế không chỉ được làm nên bởi những cung điện, lăng tẩm, đền đài và các giá trị di sản đã được thế giới vinh danh, mà còn được hun đúc từ truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, nghĩa tình sâu nặng, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của biết bao thế hệ người dân.

Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, Huế luôn là địa bàn chiến lược, nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng và cũng là nơi biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc. Những hy sinh ấy không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam mà còn bồi đắp nên bản lĩnh, khí phách và chiều sâu nhân văn của vùng đất Cố đô.

Sau ngày đất nước thống nhất, cùng với cả nước bước vào công cuộc đổi mới, Huế đã từng bước vượt qua những khó khăn của một địa phương chịu nhiều hậu quả chiến tranh và thiên tai để vươn lên bằng chính nội lực của mình. Mỗi thành tựu đạt được đều là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quan tâm của Trung ương, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, cùng sự đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức, doanh nhân và người lao động.

Đặc biệt, việc Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 đã mở ra một giai đoạn phát triển có ý nghĩa lịch sử. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức hành chính, mà là sự khẳng định vị thế mới của Huế trong chiến lược phát triển quốc gia; là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những giá trị đặc biệt của vùng đất Cố đô, đồng thời đặt lên vai Đảng bộ và Nhân dân thành phố một trọng trách lớn lao hơn.

Vị thế mới luôn đi cùng với trách nhiệm mới.

Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của Huế là tạo dựng nền tảng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thì hôm nay, yêu cầu đặt ra là phải phát triển xứng đáng với vị thế ấy; phải tạo nên những chuyển biến thực chất về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và chất lượng cuộc sống của người dân. Quan trọng hơn, Huế phải khẳng định được vai trò tiên phong trong việc xây dựng mô hình phát triển dựa trên nền tảng văn hóa, di sản và con người - con đường phát triển mang đậm bản sắc Huế và cũng phù hợp với định hướng lớn của Đảng về phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các địa phương ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống sẽ không còn tạo ra lợi thế vượt trội nếu không được chuyển hóa thành năng lực phát triển mới. Di sản sẽ không thể tự tạo ra tăng trưởng nếu chỉ được gìn giữ theo cách thụ động; văn hóa cũng không thể trở thành sức mạnh nếu chưa được kết nối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế hiện đại.

Vì vậy, phát triển Huế trong giai đoạn mới không phải là lựa chọn giữa bảo tồn hay phát triển, mà là làm cho bảo tồn trở thành nền tảng của phát triển và để phát triển tiếp tục nuôi dưỡng di sản. Đó chính là con đường để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, để di sản trở thành tài sản phát triển và để bản sắc Huế trở thành lợi thế cạnh tranh trong tiến trình hội nhập.

Đó cũng là định hướng nhất quán mà Đảng bộ thành phố lựa chọn: Xây dựng Huế không chỉ là một đô thị phát triển, mà là một thành phố giàu bản sắc, có năng lực cạnh tranh cao, có môi trường sống nhân văn và có khả năng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Từ nền tảng lịch sử, bản sắc văn hóa và vị thế mới đó, vấn đề đặt ra đối với Huế hôm nay không còn là “có tiềm năng hay không”, mà là làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng thành sức mạnh phát triển, biến khát vọng thành kết quả cụ thể, đưa thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với niềm tin của Trung ương và kỳ vọng của Nhân dân.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ chưa từng có. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đang làm thay đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng của các quốc gia và địa phương. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để những địa phương biết đổi mới tư duy, phát huy lợi thế riêng và khơi dậy khát vọng phát triển tạo nên những bước bứt phá.

Đối với Huế, nhiệm kỳ 2026 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nhiệm kỳ đầu tiên thành phố triển khai đầy đủ các mục tiêu phát triển trên cương vị một thành phố trực thuộc Trung ương, mà còn là giai đoạn tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều quan trọng nhất là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo môi trường để cán bộ có năng lực, bản lĩnh và khát vọng cống hiến được phát huy, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Mỗi chủ trương của Đảng phải nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; mỗi cấp ủy, chính quyền phải lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và quản trị.

Cùng với xây dựng Đảng, Huế sẽ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy cao nhất các giá trị khác biệt của mình. Thành phố sẽ không lựa chọn con đường phát triển dựa vào khai thác tài nguyên hay mở rộng đô thị bằng mọi giá, mà kiên định mục tiêu phát triển trên nền tảng văn hóa, di sản, tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đó không chỉ là lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tiễn của Huế, mà còn là hướng đi đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Song song với đó, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản trị và cung cấp dịch vụ công; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, coi tăng trưởng là động lực và mục tiêu xuyên suốt; đồng thời tạo dựng một môi trường phát triển thuận lợi để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm gắn bó, đầu tư và phát triển lâu dài với Huế.

Chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển và cảm nhận rõ những đổi thay tích cực trong cuộc sống.

Mỗi thời kỳ lịch sử đều có một sứ mệnh riêng. Nếu các thế hệ cha anh đã làm nên độc lập, thống nhất và đặt nền móng cho công cuộc đổi mới, thì trách nhiệm của thế hệ hôm nay là đưa Huế phát triển xứng tầm với vị thế, tầm vóc mới, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước. Đó không chỉ là yêu cầu của thực tiễn, mà còn là sự tri ân thiết thực nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh là dịp để khơi dậy niềm tự hào về quá khứ vẻ vang, củng cố niềm tin và hun đúc khát vọng hướng tới tương lai. Tự hào về truyền thống không có nghĩa bằng lòng với những thành tựu đã đạt được; ngược lại, chính truyền thống ấy phải trở thành động lực thôi thúc chúng ta không ngừng đổi mới, sáng tạo và vươn lên.

Với nền tảng lịch sử, văn hóa và cách mạng được bồi đắp qua nhiều thế hệ; với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng hành của cả nước; đặc biệt là với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng vào tương lai phát triển của Huế.

Đảng bộ thành phố quyết tâm phát huy cao nhất truyền thống vẻ vang, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá trong đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trung tâm văn hóa lớn của đất nước, một cực tăng trưởng năng động của miền Trung và là thành phố xanh, thông minh, văn minh, hạnh phúc.

Đó không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2030, mà còn là cam kết của Đảng bộ thành phố trước Nhân dân; là sự tiếp nối xứng đáng truyền thống của vùng đất anh hùng; là khát vọng đưa Huế cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.