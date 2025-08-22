  • Huế ngày nay Online
Hơn 60 giáo viên tham gia lớp tập huấn ca Huế

HNN.VN - Lớp tập huấn ca Huế dành cho giáo viên dạy môn âm nhạc của các trường THCS trên địa bàn TP. Huế do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức khai mạc sáng 23/8 tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế.

Các giáo viên tham gia lớp tập huấn ca Huế tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế

Chương trình nằm trong đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế đến năm 2030”.

Tham gia lớp tập huấn, các giáo viên được các chuyên gia, nghệ nhân giảng dạy phần lý thuyết và thực hành hát ca Huế trong 16 buổi. Trong đó tập trung vào các làn điệu dân ca Huế như điệu lý tình tang, hoài nam, ngựa ô, đoản xuân, tiểu khúc và các điệu hò mái xắp, giã gạo, hò khoan. Cùng với đó còn có các bản ca Huế như lưu thủy, lộng điệp, liên hoàn, hồ quảng, xuân phong, hành vân, tương tư khúc… Ngoài ra, các giáo viên tham gia tập huấn sẽ giao lưu với các nghệ nhân, câu lạc bộ ca Huế.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, năm 2015 ca Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là minh chứng khẳng định giá trị độc đáo và sức sống bền bỉ của loại hình nghệ thuật này.

Để tiếp nối công cuộc bảo vệ và phát triển di sản, sở đã xây dựng chương trình đưa ca Huế vào trường học với hai nội dung: Tập huấn hát ca Huế cho giáo viên âm nhạc bậc THCS và dạy hát ca Huế cho học sinh theo hình thức câu lạc bộ ca Huế tại một số trường THCS trên địa bàn TP. Huế. Qua đó, hình thành ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của ca Huế.

N. MINH
