Giao lưu cùng nhà văn Pháp gốc Việt Đoan Bùi tại Huế

Nhà văn Pháp gốc Việt Đoan Bùi chia sẻ tại chương trình.

Sinh năm 1976, Đoan Bùi hiện là phóng viên tuần báo Le Nouvel Obs, một trong những ấn phẩm báo chí uy tín tại Pháp. Bên cạnh hoạt động báo chí, bà sáng tác văn học cho cả thiếu nhi và người lớn, viết kịch bản truyện tranh, chơi piano và thực hiện các chương trình trình diễn kết hợp văn học với âm nhạc. Năm 2013, bà được trao giải thưởng Albert Londres. Tiểu thuyết đầu tay La Tour (2022) cũng nhận được sự chú ý của giới văn học.

Trước Xứ sở Vô danh, tác phẩm Sự im lặng của cha tôi của Đoan Bùi đã được dịch sang tiếng Việt năm 2018. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của bà được đề cử giải Femina, một giải thưởng văn học có uy tín tại Pháp, nay được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Tác phẩm "Xứ sở vô danh" ra mắt độc giả tại sự kiện.

"Xứ sở Vô danh" đi sâu vào những mất mát, nỗi đau của người mẹ trước sự ra đi của con và hành trình đối diện với tổn thương. Tác phẩm mở ra một không gian hư cấu mang tên Xứ Sở Vô Danh, nơi những đứa trẻ thất lạc không bao giờ lớn lên. Từ câu chuyện về một đứa trẻ qua đời khi mới 15 ngày tuổi, tác giả viết về những người mẹ phải sống cùng nỗi đau mất con, cảm giác bất lực và những tổn thương khó gọi thành lời.

Bằng lối viết đan xen giữa tự sự, chất thơ và sự tự trào, nhà văn đặt những trải nghiệm riêng tư trong mối liên hệ với nỗi đau của nhiều người. Bi kịch không được kể bằng một giọng điệu đơn nhất mà có sự đan xen giữa đau đớn và tiếng cười, giữa những cảm xúc riêng tư và sự đồng cảm rộng hơn về tình mẫu tử, mất mát và sức mạnh tinh thần của con người.

Tại buổi giao lưu, độc giả có dịp tìm hiểu quá trình hình thành tác phẩm, hành trình sáng tác của Đoan Bùi và những vấn đề được đặt ra trong cuốn sách. Qua trao đổi cùng nhà văn và các diễn giả, câu chuyện trong "Xứ sở Vô danh" cũng gợi mở cách văn chương tiếp cận những trải nghiệm khó nói, giúp người viết đối diện với nỗi đau, đồng thời tạo không gian để người đọc tìm thấy sự sẻ chia.

Việc ra mắt bản dịch tiếng Việt "Xứ sở Vô danh" tiếp tục đưa tác phẩm của một cây bút Pháp gốc Việt đến gần hơn với độc giả trong nước, góp thêm một góc nhìn về khả năng kết nối con người của văn chương.