Ra mắt cuốn sách đầu tiên về OpenClaw được xuất bản tại Việt Nam

Những cuốn sách về AI.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của các AI Agent có khả năng tự động thực hiện công việc thay vì chỉ trả lời câu hỏi như chatbot. Nổi bật trong xu hướng mới này là OpenClaw - nền tảng AI Agent mã nguồn mở có khả năng tự động thực hiện công việc trực tiếp trên máy tính của người dùng.

OpenClaw do kỹ sư người Áo Peter Steinberger phát triển và ra mắt vào tháng 11/2025, cho phép AI tương tác trực tiếp với máy tính của người dùng để hoàn thành đúng công việc được yêu cầu. Chỉ trong đầu năm 2026, ứng dụng này đã tạo nên cơn sốt “nuôi tôm hùm” tại Trung Quốc nhờ khả năng tự động hóa nhiều tác vụ như quản lý lịch trình, trực tiếp đặt vé máy bay, thanh toán hóa đơn…

Nếu ChatGPT mở ra kỷ nguyên AI hội thoại, thì OpenClaw đang đại diện cho làn sóng AI hành động. Một làn sóng mà ở đó AI không chỉ biết trả lời, mà còn biết tự động thực hiện công việc. Hiểu một cách đơn giản, OpenClaw là phần mềm cho phép tạo ra các trợ lý AI có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp quá sâu.

Thay vì chỉ trả lời qua hội thoại, OpenClaw có thể tiếp nhận yêu cầu, phân tích nhiệm vụ, lập kế hoạch và thực hiện hàng loạt thao tác cần thiết để hoàn thành đúng yêu cầu được giao. Từ mở ứng dụng, thao tác trên phần mềm, quản lý tệp tin, xử lý dữ liệu cho đến phối hợp nhiều công cụ AI khác nhau trong cùng một quy trình làm việc.

Thí dụ, khi cần gửi email cho khách hàng, bạn chỉ cần đưa ra yêu cầu, OpenClaw sẽ tự kết nối các công cụ AI khác nhau để soạn nội dung email hoàn chỉnh, mở ứng dụng Gmail, tự đính kèm tài liệu và gửi đi hoàn toàn tự động.

“OpenClaw - Ứng dụng AI tự động hóa trong công việc” là cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, tập trung vào việc triển khai AI Agent thông qua nền tảng OpenClaw. Khác với nhiều tài liệu AI thiên về thuật toán hoặc lý thuyết kỹ thuật, cuốn sách tiếp cận từ góc nhìn kinh doanh và vận hành.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia ứng dụng AI và chuyển đổi số doanh nghiệp tại Trung Quốc, tác giả Từ Nghiêu hệ thống từng bước cách tiếp cận OpenClaw - từ những khái niệm nền tảng đến các phương pháp ứng dụng trong công việc. Nội dung sách tập trung vào việc giới thiệu cách cài đặt, sử dụng OpenClaw, xây dựng các quy trình tự động hóa và khai thác AI Agent để hỗ trợ các hoạt động như quản lý dữ liệu, xử lý báo cáo, chăm sóc khách hàng, marketing và vận hành doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở tính ứng dụng trong công việc thực tế. Bên cạnh lý thuyết, cuốn sách đi kèm nhiều hình ảnh minh họa cách sử dụng OpenClaw trong: Xử lý tài liệu và tổng hợp thông tin, Tự động tạo báo cáo, Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, Quản lý nội dung truyền thông… được trình bày dễ hiểu, phù hợp với cả người mới tìm hiểu về AI, lẫn các nhà quản lý đang tìm kiếm giải pháp ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh AI Agent đang được xem là bước tiến tiếp theo của trí tuệ nhân tạo sau ChatGPT, cuốn sách “OpenClaw - Ứng dụng AI tự động hóa trong công việc” sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà quản lý, chuyên gia chuyển đổi số, nhân viên văn phòng và những người quan tâm đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

Tác giả Từ Nghiêu là chuyên gia ứng dụng AI và chuyển đổi số doanh nghiệp đã tư vấn, đào tạo AI cho hơn 180 doanh nghiệp và có hơn 50.000 học viên tham gia các khóa học AI.

https://nhandan.vn/ra-mat-cuon-sach-dau-tien-ve-openclaw-duoc-xuat-ban-tai-viet-nam-post970126.html