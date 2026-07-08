Ra mắt tập sách Lời ca châu ngọc

Buổi ra mắt sách do Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp cùng CLB Ca Huế Thính Phòng và tác giả tổ chức, diễn ra tại không gian Di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Ưng Bình tại Châu Hương Viên (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng) ngày 15/7.

Các bài Ca Huế được tuyển chọn trong sách, phần lớn của các soạn giả dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, đội ngũ văn nhân, thi sĩ, vừa mang nội dung trữ tình, vừa thấm đượm yếu tố đạo lý và tư tưởng truyền thống. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa văn chương cung đình và văn hóa dân gian, thể hiện tâm hồn thanh cao, sâu sắc và tinh tế của tầng lớp trí thức, quý tộc trong đời sống Huế.

Cuốn sách không chỉ là những trang tư liệu quý báu, mà còn là tâm huyết của tác giả trong việc lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa tiếng lòng của vùng đất Cố đô đến với bạn đọc muôn phương.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử TP. Huế chia sẻ, nhắc đến Huế, người ta không chỉ nhớ đến hệ thống lăng tẩm trầm mặc hay dòng Hương Giang thơ mộng, mà còn nhớ đến những làn điệu Ca Huế thâm trầm, sâu lắng - một sản phẩm kết hợp tinh tế giữa nhạc cung đình với dòng nhạc dân gian, đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cuốn sách Lời ca châu ngọc

Ca Huế đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa dân tộc, thể hiện sự tinh tế, sâu sắc và giàu cảm xúc của người Việt Nam. Ngày nay, Ca Huế vẫn được biểu diễn và phát triển, là một biểu tượng văn hóa đặc trưng của vùng Huế và cả nước.

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa và sự chuyển dịch trong thị hiếu công chúng đương đại, di sản nghệ thuật này đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trước bối cảnh đó, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đã phối hợp với nhà thơ Võ Quê ấn hành tập sách Lời ca châu ngọc. Đây được xem như một nỗ lực nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Ca Huế trong đời sống đương đại.