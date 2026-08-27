Giải “cơn khát” nước sạch cho người dân

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch HĐQT HueWACO cùng Ban Điều hành trực tiếp kiểm tra công tác cấp nước ra mạng tại hiện trường.

Từ nỗi lo thiếu nước

Sau nhiều ngày thiếu nước sạch, đến ngày 29/8, một số hộ dân thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô đã có nước sạch trở lại để sử dụng. Ông Nguyễn Anh Kiệt, người dân thôn An Bàng, chia sẻ: “Những ngày qua, không chỉ gia đình tôi mà bà con nơi đây cũng gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nước sạch. Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn vì thiếu nước. Nước sạch là nhu cầu thiết yếu, vì vậy khi có nước trở lại, chúng tôi rất mừng”.

Tình trạng thiếu nước sạch những ngày qua trở thành nỗi lo chung của rất nhiều hộ dân xã Chân Mây - Lăng Cô. Trên thực tế, không chỉ mới đây mà chuyện thiếu nước sạch đã từng xảy ra từ tháng 6/2026, dù đơn vị cấp nước liên tục tìm giải pháp.

Theo lãnh đạo HueWACO, trong năm 2026, nắng nóng gay gắt, kéo dài do tác động của El Nino và biến đổi khí hậu đã làm nhu cầu sử dụng nước tăng cao, trong khi nguồn nước tại các khe, suối trên địa bàn thành phố suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn cấp nước thô và khả năng cấp nước an toàn cho người dân.

Thời điểm tháng 6/2026, khi cùng lãnh đạo HueWACO khảo sát tình trạng thiếu nước sạch do nắng hạn tại Nhà máy nước Chân Mây, chúng tôi chứng kiến, sau trận mưa dông, dù bể điều tiết của nhà máy có tích được một lượng nước nhưng vẫn thấy rõ đáy bể. Cán bộ tại nhà máy cho biết, lịch sử lặp lại sau đợt khô hạn năm 2021. Ngày thường, hai bể với chiều cao 2,45m và 4,2m, có tổng dung tích 12.600m³, luôn đầy nước, nhưng thời điểm đó bể lại cạn.

Tại Nhà máy nước Chân Mây, công suất khai thác được cấp phép tối đa là 12.000 m³/ngày đêm. Tuy nhiên, nguồn nước thô từ Bàu Ghè và Khe Mệ suy giảm nhanh do tác động của biến đổi khí hậu, lượng mưa giảm, nắng nóng kéo dài. Tổng lưu lượng nước nguồn giảm, ảnh hưởng đến công suất khai thác đã được cấp phép.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn ngày càng tăng, đặc biệt từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư đang triển khai tại khu vực xã Chân Mây - Lăng Cô, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng đến công tác cấp nước an toàn trong mùa nắng hạn năm 2026.

Trong đợt thiếu nước tháng 6/2026, HueWACO đã khẩn trương thi công, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống bơm, bồn lọc áp xử lý để khai thác nước từ moong đá Thừa Lưu, bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy xử lý nước sạch Chân Mây. Trong vòng 28 giờ, từ 17 giờ ngày 24/6 đến 20 giờ 30 phút ngày 25/6, các kỹ sư, công nhân của HueWACO đã hoàn thành thi công trạm bơm, tuyến ống DN160, hệ thống điện để bảo đảm bổ sung nước thô từ 1.500 - 2.000m³/ngày đêm cho nhà máy.

Tuy nhiên, dù đã bổ sung thêm nguồn nước thô, tình trạng thiếu nước vẫn tiếp tục xảy ra vào cuối tháng 8/2026 do nắng hạn khiến nguồn nước không bảo đảm. HueWACO liên tục triển khai cấp nước bằng xe bồn, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Cán bộ, kỹ sư, công nhân HueWACO khẩn trương thi công, lấy nguồn nước ở hồ Thủy Yên.

Thực tế, tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô, tính đến ngày 29/8/2026, lưu lượng nước từ Bàu Ghè và Khe Mệ chỉ còn khoảng 6.120m³/ngày đêm, giảm 51% so với công suất khai thác được cấp phép của Nhà máy nước Chân Mây và tiếp tục có xu hướng giảm nhanh.

Dù được bổ sung khoảng 1.800m³/ngày đêm từ Moong nước mỏ đá Thừa Lưu, bơm chuyền từ Nhà máy nước Lộc An, nguồn nước vẫn không đáp ứng được nhu cầu; khả năng thiếu hụt 34% (khoảng hơn 4.000m³/ngày đêm). Đến ngày 24/8, do thiếu mưa, mực nước Moong nước mỏ đá Thừa Lưu, chỉ còn bảo đảm nguồn nước trong 3 - 4 ngày. Trước tình hình cấp bách, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã công bố tình huống khẩn cấp do thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô Nhà máy nước Chân Mây - cấp độ 1.

Ông Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết lãnh đạo địa phương cũng hết sức trăn trở trước khó khăn của người dân do tình trạng thiếu nước sạch. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với HueWACO để hướng đến giải pháp cấp nước ổn định hơn.

Ngày đêm xử lý, bảo đảm cấp nước

Trước diễn biến ngày càng nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt nguồn nước, đến ngày 24/8/2026, Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành Công ty CP Cấp nước Huế đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tại thực địa, lập phương án kỹ thuật, lên kịch bản và kế hoạch chi tiết ứng phó theo từng cấp độ suy giảm nguồn nước thô.

Trong đó, công ty đề xuất triển khai khẩn cấp lắp đặt trạm xử lý nước cơ động lấy nước từ hồ Thủy Yên và hệ thống mạng lưới gần 6 km, công suất dự kiến 4.000m³/ngày đêm và 2 trạm bơm tăng áp tại Thủy Yên và Lộc Thủy.

Phương án đề xuất của công ty được UBND thành phố thống nhất tại Công văn số 12954/UBND-XDHT ngày 25/8/2026. UBND xã Chân Mây - Lăng Cô bổ sung, công bố giải pháp khẩn cấp cấp nước cho khu vực, trong đó cho phép khai thác nguồn nước hồ Thủy Yên theo Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 26/8/2026.

Ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc HueWACO cho biết, không chỉ người dân, chính quyền địa phương mà lãnh đạo HueWACO cũng rất “nóng ruột” trước tình trạng người dân thiếu nước sạch sinh hoạt.

Thi công cả ngày lẫn đêm, cán bộ, kỹ sư, công nhân HueWACO khẩn trương hoàn thành Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên

“Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, xã Chân Mây - Lăng Cô cùng với kế hoạch phân công công việc chi tiết đã chuẩn bị, công ty đã khẩn trương đưa nguồn nước Thủy Yên về hòa mạng lưới cấp nước. Chúng tôi huy động hơn 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng toàn bộ máy móc, thiết bị cần thiết để phối hợp với các đơn vị cung cấp vật tư, phụ kiện, hóa chất… tổ chức thi công trạm bơm và tuyến ống nước thô, cụm xử lý, tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước sạch. Tinh thần làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày, xuyên đêm với quyết tâm cao nhất là đưa công trình vào vận hành trước ngày 31/8/2026”, ông Dương chia sẻ.

Theo lãnh đạo HueWACO, đến 20 giờ ngày 29/8/2026, tức là sau hơn 3 ngày kể từ khi có quyết định của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cụm xử lý thứ nhất, công suất 2.000m³/ngày đêm, đã đi vào vận hành hoàn chỉnh. Đồng thời, công ty đã cấp nước ngay ra mạng để góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Đến 24 giờ cùng ngày, cụm xử lý thứ hai, công suất 2.000m³/ngày đêm, cũng chính thức hoàn thành, cấp nước sạch ra mạng. Công trình chính thức được đưa vào vận hành với công suất 4.000m³/ngày đêm, vượt tiến độ gần 1 ngày.

“Đây không chỉ là một kỷ lục về thời gian thi công mà còn cho thấy quyết tâm và trách nhiệm của HueWACO trong việc chạy đua với thời gian, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn, liên tục cho người dân khu vực”, ông Dương chia sẻ.

Theo lãnh đạo HueWACO, việc đẩy nhanh tiến độ được thực hiện trên nguyên tắc tuyệt đối không đánh đổi chất lượng nước. Trước khi chính thức đưa nguồn nước từ hồ Thủy Yên vào mạng lưới cấp nước, toàn bộ quy trình kiểm soát chất lượng (nước thô, nước cấp ra mạng) đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định. Trạm xử lý nước Thủy Yên vận hành thử nghiệm, kết quả nội kiểm 30 chỉ tiêu đều đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2024/BYT. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế thực hiện ngoại kiểm, các chỉ tiêu tại hiện trường đều đạt yêu cầu.