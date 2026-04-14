  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 25/04/2026 17:17

Hạ giải di tích Quốc Tử Giám

HNN.VN - Di tích Quốc Tử Giám đang được hạ giải để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo quy mô lớn với tổng kinh phí hơn 108 tỉ đồng.

Di Luân Đường đã hoàn tất hạ giải hệ vách ván  

Hiện các công trình như Di Luân Đường, nhà Học tả, nhà Học hữu, nhà Giám sinh tả và nhà Giám sinh hữu đã được tháo dỡ hơn 50%. Riêng Di Luân Đường - công trình trung tâm của toàn bộ quần thể, được rào chắn kỹ lưỡng, đã hoàn tất hạ giải hệ vách ván và đang triển khai tháo dỡ phần mái. Các cấu kiện gỗ được phân loại, đánh số để phục vụ phục dựng sau này.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc hạ giải được thực hiện theo đúng quy trình bảo tồn, đảm bảo giữ lại tối đa các yếu tố gốc.

Dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế” có tổng mức đầu tư hơn 108,6 tỉ đồng, được phê duyệt từ năm 2021 và điều chỉnh vào cuối năm 2024. Dự án bao gồm hàng loạt hạng mục như Di Luân Đường, hai nhà Học, hai nhà Giám sinh, nhà Trù, Kiều gia, bia Huỳnh Tự Thư Thanh, cổng Tam quan cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, bãi đỗ xe và phòng cháy chữa cháy…

  Nhà Học hữu đang được tháo dỡ toàn bộ phần mái

Các công trình sẽ được phục hồi theo phong cách kiến trúc thời vua Khải Định, giữ nguyên yếu tố gốc, loại bỏ chi tiết ngoại lai và gia cố bằng vật liệu truyền thống như gỗ nhóm II, ngói liệt men vàng, vữa tam hợp. Riêng Di Luân Đường sẽ được xử lý tổng thể từ nền móng, chống ẩm, chống mối đến phục hồi hệ mái và trang trí.

Trước đó, khu di tích này từng là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế trong gần 40 năm. Đầu năm 2025, đơn vị này đã di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác trùng tu và phát huy giá trị di tích. Việc bảo tồn Quốc Tử Giám được đánh giá là cần thiết khi nhiều hạng mục đã xuống cấp nặng, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng. Sau khi hoàn thành, Quốc Tử Giám sẽ được định hướng trở thành Bảo tàng Giáo dục Khoa cử, nơi trưng bày, giới thiệu về nền học thuật Nho học và truyền thống thi cử. Không gian này đồng thời phục vụ các hoạt động khuyến học, vinh danh hiền tài và tổ chức sự kiện văn hóa.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa từng là không gian khoa cử xưa. Cùng với các điểm di tích cạnh Hoàng thành như: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, di tích Cơ Mật Viện… sẽ hình thành điểm đến tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Liên Minh
 Từ khóa:
di tích quốc tử giámhạ giảitrùng tudi tích huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tranh luận khoa học về phục hồi Nhà hát Minh Khiêm Đường:
Trả lại giá trị nguyên gốc cho di tích

Việc tu bổ, phục hồi Nhà hát Minh Khiêm Đường (lăng Tự Đức) đang đặt ra nhiều vấn đề khoa học khi xuất hiện những chi tiết chưa thống nhất với tư liệu lịch sử. Một cuộc gặp gỡ giữa cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu và đơn vị thi công đã mở ra đối thoại thẳng thắn, với mục tiêu chung: trả lại giá trị nguyên gốc cho di tích.

Du khách nườm nượp đổ về Đại Nội Huế ngày 26/3

Ngày 26/3, thời tiết thuận lợi khiến đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm Quần thể Di tích Cố đô Huế trong dịp miễn vé dành cho công dân Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế.

Hơn 189.000 học sinh tham gia chương trình giáo dục di sản

Chiều 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức hội nghị đánh giá công tác giáo dục di sản giai đoạn 2020-2025, đồng thời ký kết chương trình phối hợp triển khai giáo dục di sản giai đoạn 2026-2030.

Bảo tồn không chỉ là trùng tu

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội cho rằng, sự cố ở Hoàng thành Huế là lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể tiếp tục tư duy bảo tồn thụ động.

Di sản Huế được giới thiệu tại hội thảo quốc tế CIPA 2025 ở Hàn Quốc

Từ ngày 24 đến 29/8, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) diễn ra Hội thảo quốc tế CIPA 2025 với chủ đề “Bảo tồn di sản từ dữ liệu số: Từ tư liệu số đến bảo tồn di sản trên nền tảng dữ liệu”. Đây là diễn đàn lớn quy tụ gần 1.000 chuyên gia, nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top