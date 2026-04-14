Hạ giải di tích Quốc Tử Giám

Di Luân Đường đã hoàn tất hạ giải hệ vách ván

Hiện các công trình như Di Luân Đường, nhà Học tả, nhà Học hữu, nhà Giám sinh tả và nhà Giám sinh hữu đã được tháo dỡ hơn 50%. Riêng Di Luân Đường - công trình trung tâm của toàn bộ quần thể, được rào chắn kỹ lưỡng, đã hoàn tất hạ giải hệ vách ván và đang triển khai tháo dỡ phần mái. Các cấu kiện gỗ được phân loại, đánh số để phục vụ phục dựng sau này.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc hạ giải được thực hiện theo đúng quy trình bảo tồn, đảm bảo giữ lại tối đa các yếu tố gốc.

Dự án “Bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế” có tổng mức đầu tư hơn 108,6 tỉ đồng, được phê duyệt từ năm 2021 và điều chỉnh vào cuối năm 2024. Dự án bao gồm hàng loạt hạng mục như Di Luân Đường, hai nhà Học, hai nhà Giám sinh, nhà Trù, Kiều gia, bia Huỳnh Tự Thư Thanh, cổng Tam quan cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, bãi đỗ xe và phòng cháy chữa cháy…

Nhà Học hữu đang được tháo dỡ toàn bộ phần mái

Các công trình sẽ được phục hồi theo phong cách kiến trúc thời vua Khải Định, giữ nguyên yếu tố gốc, loại bỏ chi tiết ngoại lai và gia cố bằng vật liệu truyền thống như gỗ nhóm II, ngói liệt men vàng, vữa tam hợp. Riêng Di Luân Đường sẽ được xử lý tổng thể từ nền móng, chống ẩm, chống mối đến phục hồi hệ mái và trang trí.

Trước đó, khu di tích này từng là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế trong gần 40 năm. Đầu năm 2025, đơn vị này đã di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ công tác trùng tu và phát huy giá trị di tích. Việc bảo tồn Quốc Tử Giám được đánh giá là cần thiết khi nhiều hạng mục đã xuống cấp nặng, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng. Sau khi hoàn thành, Quốc Tử Giám sẽ được định hướng trở thành Bảo tàng Giáo dục Khoa cử, nơi trưng bày, giới thiệu về nền học thuật Nho học và truyền thống thi cử. Không gian này đồng thời phục vụ các hoạt động khuyến học, vinh danh hiền tài và tổ chức sự kiện văn hóa.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa từng là không gian khoa cử xưa. Cùng với các điểm di tích cạnh Hoàng thành như: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, di tích Cơ Mật Viện… sẽ hình thành điểm đến tham quan và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.