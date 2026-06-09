Texas vào mùa World Cup 2026: Rộn ràng dịch vụ đón khách quốc tế

Các sân bóng đầy ắp khách giả sẽ mang lại nguồn doanh thu khủng cho du lịch Texas

Sôi động thị trường, đa dạng mặt hàng

Tại Texas, hai khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ World Cup là vùng đô thị Dallas–Fort Worth (DFW) và thành phố Houston.

Theo lịch thi đấu của FIFA, sân vận động AT&T tại Arlingtonđược FIFA gọi là Dallas Stadium sẽ đăng cai 9 trận đấu, nhiều nhất trong số các sân vận động của World Cup 2026 trong khi đó, Houston cũng là một trong những thành phố chủ nhà quan trọng của giải đấu. Do vậy sức nóng của World Cup ở đây đã tạo ra làn sóng kinh doanh sôi động từ nhiều tháng trước khi bóng lăn.

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực (F&B), trong đó có các doanh nhân trẻ gốc Việt, đã bắt đầu điều chỉnh mô hình hoạt động để đón lượng khách quốc tế dự kiến tăng mạnh trong mùa hè năm nay. Không ít nhà hàng, quán bar đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng thực đơn đa ngôn ngữ, lên kế hoạch tổ chức các chương trình xem bóng đá tập thể và kéo dài thời gian phục vụ vào ban đêm.

Cùng với đó, trên các diễn đàn cộng đồng người Việt tại Dallas–Fort Worth và Houston, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin chia sẻ về các dịch vụ lưu trú ngắn hạn thông qua nền tảng Airbnb. Một số gia đình Việt kiều tận dụng phòng trống hoặc nhà ở thứ hai để đăng ký đón khách quốc tế, tạo thêm nguồn thu nhập bổ sung đáng kể trong mùa World Cup.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ trực tiếp, thị trường mua bán vé online cũng trở nên sôi động. Một số cá nhân tranh thủ cơ hội từ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh để tham gia thị trường vé thứ cấp.

Đình Khải, một cựu du học sinh Việt Nam hiện sống tại Atlanta (bang Georgia), cho biết anh đã mua nhiều loại vé khác nhau để bán lại cho người hâm mộ. Mức chênh lệch có thể dao động từ 25 USD đến vài trăm USD tùy trận đấu và ở Texas cũng là thị trường dễ tiêu thụ vé.

“Tâm lý thị trường vé World Cup đôi khi giống như đầu tư chứng khoán. Có những thời điểm giá tăng rất nhanh nhưng cũng có khi phải giữ vé đến sát giờ thi đấu. Đây là thị trường nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro”, Đình Khải chia sẻ.

Song song với đó, các hoạt động kinh doanh sản phẩm lưu niệm như cờ, áo đấu, khăn cổ động, phụ kiện mang màu sắc các đội tuyển quốc gia cũng phát triển mạnh trên mạng xã hội. Nhiều doanh nghiệp vận tải, cho thuê xe và dịch vụ đưa đón khách sân bay cũng tung ra các gói dịch vụ chuyên biệt dành cho du khách World Cup và tặng vé xem vòng loại cho khách hàng bốc thăm may mắn.

Từ những hoạt động này có thể thấy World Cup không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn tạo ra một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn, nơi các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình đều có cơ hội tham gia.

Một thương hiệu trạm dừng chân nổi tiếng ở Texas cho ra đời chiếc áo ăn theo World cup

Biến World Cup thành sản phẩm du lịch

Nếu các doanh nghiệp nhỏ khai thác World Cup từ góc độ kinh doanh trực tiếp thì các cơ quan xúc tiến du lịch tại nhiều thành phố ở Texas lại tiếp cận theo hướng dài hạn hơn: biến sự kiện thể thao thành công cụ quảng bá điểm đến.

Tại khu vực Bắc Texas, nhiều thành phố đã đồng loạt triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm thu hút du khách lưu trú và trải nghiệm ngoài thời gian xem bóng đá.

Visit Irving là cơ quan xúc tiến du lịch thành phố Irving đã liên tục quảng bá hình ảnh địa phương như một “căn cứ lý tưởng” cho người hâm mộ World Cup nhờ vị trí gần sân bay quốc tế DFW, hệ thống khách sạn phong phú và khả năng kết nối thuận lợi tới các địa điểm thi đấu. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng phối hợp với các chiến dịch quảng bá du lịch thông qua các chương trình quay số trúng thưởng vé World Cup, các sự kiện trải nghiệm sản phẩm gắn với bóng đá và các hoạt động cộng đồng.

Đáng chú ý, nhiều thành phố không chỉ tập trung vào các trận đấu mà còn đầu tư mạnh vào các hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt là những nơi được các đội tuyển quốc gia lựa chọn làm đại bản doanh đóng quân rèn luyện.

Tại khu vực Dallas, trước trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan, các tổ chức địa phương đã phối hợp tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa với các màn trình diễn võ thuật Sumo, ẩm thực và thể thao truyền thống Nhật Bản và Hà Lan nhằm tạo không gian gặp gỡ giữa người dân địa phương và du khách quốc tế. Trong khi đó, thành phố Sugar Land thuộc vùng đô thị Houston triển khai các chương trình xem bóng đá miễn phí ngoài trời tại quảng trường trung tâm. Các hoạt động đi kèm bao gồm biểu diễn nghệ thuật, gian hàng ẩm thực quốc tế, trò chơi dành cho gia đình và các chương trình giới thiệu văn hóa cộng đồng.

Tại Arlington, nơi đặt sân vận động World Cup lớn nhất Texas có khu phức hợp giải trí Texas Live! xây dựng một trong những fan zone quy mô nhất khu vực với màn hình cỡ lớn, hàng chục địa điểm dịch vụ ăn uống và các hoạt động giải trí kéo dài trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngay cả các cơ sở văn hóa cũng tham gia vào làn sóng này. Bảo tàng Nghệ thuật Arlington giới thiệu các triển lãm về lịch sử bóng đá, văn hóa cổ động viên và các hiện vật liên quan đến World Cup nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại địa phương.

Điểm chung trong chiến lược của các thành phố Texas không xem World Cup đơn thuần là chuỗi trận đấu kéo dài hơn một tháng. Thay vào đó, họ coi đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh địa phương, gia tăng chi tiêu du lịch và xây dựng thương hiệu điểm đến trong dài hạn.

Từ kinh nghiệm của Texas, du lịch Huế hoàn toàn có thể tận dụng sức hút của World Cup để tạo thêm các sản phẩm du lịch và trải nghiệm văn hóa dành cho du khách. Các khách sạn, nhà hàng có thể treo biểu ngữ chào mừng bằng nhiều ngôn ngữ, trang trí không gian theo chủ đề bóng đá và tổ chức các điểm xem trận đấu tập trung.

Những chương trình giải trí đơn giản nhưng hấp dẫn như tặng quà lưu niệm, đồ uống hoặc giảm giá cho du khách mặc áo đấu của các đội tuyển đang thi đấu trong ngày có thể góp phần tạo nên không khí lễ hội. Các tuyến phố đi bộ cũng có thể được trang trí bằng cờ các quốc gia tham dự World Cup, khu vực chụp ảnh lưu niệm và các hoạt động giao lưu dành cho người hâm mộ.

Trong xu hướng du lịch trải nghiệm hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà còn muốn được hòa mình vào các sự kiện và câu chuyện văn hóa của địa phương. World Cup 2026 vì thế có thể là cơ hội để Huế tạo thêm những trải nghiệm mới, gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến và quảng bá hình ảnh thành phố thân thiện, năng động với bạn bè quốc tế. Từ đó cho thấy cơ hội chứng minh rằng Huế không chỉ đón khách bằng di sản mà còn bằng khả năng hòa nhịp với những sự kiện mang tầm vóc quốc tế.