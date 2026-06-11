Tìm động lực mới để Huế bứt phá từ mô hình đô thị xanh, sáng tạo

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá cao quá trình trao đổi, kết nối giữa thành phố Huế và Tổ chức Fundación Metrópoli trong thời gian qua; đồng thời cho rằng những ý tưởng, mô hình phát triển đô thị mà tổ chức đề xuất có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của Huế trong giai đoạn mới.



Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, di sản văn hóa và hệ đầm phá là hai đặc trưng nổi bật làm nên bản sắc riêng có của đô thị Huế. Cùng với hệ thống cây xanh phủ khắp đô thị, cảnh quan sông Hương, núi Ngự và không gian sinh thái đặc trưng, Huế có nhiều lợi thế để phát triển đô thị xanh, bền vững, thông minh và giàu bản sắc. Trên nền tảng đó, thành phố xác định mục tiêu nhất quán là xây dựng đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo nhưng phải hài hòa với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, cảnh quan, môi trường và mở rộng các không gian phát triển mới hướng biển.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, với những định hướng phát triển nêu trên, Huế kỳ vọng Fundación Metrópoli và Tiến sĩ Alfonso Vegara Gomez bằng kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch đô thị sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và xây dựng thương hiệu đô thị, sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố hiện thực hóa các ý tưởng phát triển phù hợp, khả thi; qua đó tạo động lực mới cho đô thị di sản trong tương lai.



Trao đổi tại buổi làm việc, Tiến sĩ Alfonso Vegara Gomez bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước kho tàng di sản, cảnh quan và tiềm năng phát triển của Huế. Chủ tịch Fundación Metrópoli cho rằng, với những giá trị riêng có về văn hóa, lịch sử, môi trường và con người, Huế có nhiều điều kiện để định hình một mô hình đô thị đặc sắc, vừa bảo tồn bản sắc, vừa tạo động lực phát triển mới.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng quà lưu niệm và chụp ảnh chung cùng đoàn Tổ chức Fundación Metrópoli

Tiến sĩ Alfonso Vegara Gomez khẳng định, Fundación Metrópoli sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thành phố trong quá trình nghiên cứu, xây dựng ý tưởng và triển khai các định hướng phát triển đô thị phù hợp; góp phần đưa Huế trở thành thành phố festival, đô thị đặc trưng về di sản của Việt Nam và là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu.



Trên cơ sở trao đổi, hai bên thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm, trong đó tập trung vào quy hoạch và phát triển đô thị di sản bền vững; phát triển kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, kinh tế số gắn với di sản; xúc tiến, thu hút đầu tư quốc tế; quảng bá hình ảnh Huế; tư vấn phát triển đô thị carbon thấp, hạ tầng xanh, giao thông xanh, năng lượng tái tạo và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.



Lãnh đạo UBND thành phố đề nghị Tổ chức Fundación Metrópoli tiếp tục quan tâm, phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã đề xuất. Đồng thời, mong muốn Tiến sĩ Alfonso Vegara Gomez và Tổ chức Fundación Metrópoli hỗ trợ Huế quảng bá tiềm năng, lợi thế; kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế quan tâm nghiên cứu, đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững và giàu bản sắc của thành phố.