Đoàn nghiên cứu Nhật Bản khảo sát thực địa di tích Thành Lồi

HNN.VN - Đoàn chuyên gia đến từ Nhật Bản phối hợp với Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) đang tiến hành đợt khảo sát Di tích Quốc gia Thành Lồi (nằm trên địa phận phường Thủy Xuân, TP. Huế) .

Tìm dấu tích Champa xưa dưới lòng đấtThống nhất chủ trương tiếp tục khai quật di tích Tháp đôi Liễu Cốc

 Đoàn các chuyên gia tiến hành khảo sát thực địa. Ảnh: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Ngày 14/8, đại diện Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các chuyên gia đến từ Nhật Bản tiến hành khảo sát thực địa tại di tích Thành Lồi. Đây là hoạt động tiếp nối chương trình hợp tác nghiên cứu trước đây giữa 2 bên.

Theo đó, đoàn chuyên gia đến từ Nhật Bản là các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Rikkyo (Tokyo), Viện Nghiên cứu khảo cổ Tokyo, Đại học Waseda (Tokyo), Đại học Kyushu (Fukuoka), Viện Khảo cổ học Kashihara.

Đợt khảo sát thực địa lần này dự kiến trong gần 1 tuần. Theo đó, đoàn sẽ tập trung khảo sát chi tiết di tích Thành Lồi, lập sơ đồ vị trí các bức tường thành, tạo mô hình số độ cao phản ánh địa hình xung quanh di tích. Ngoài ra, ứng dụng các phương pháp hiện đại như từ tính và trắc địa bằng công nghệ GIS nhằm vẽ sơ đồ cấu trúc lũy thành. Sau đợt khảo sát, đoàn chuyên gia Nhật Bản cũng sẽ đưa một số mẫu gạch Champa sưu tầm tại Thành Lồi từ các đợt khảo cổ trước đã được bảo quản sang Nhật Bản để phân tích bằng thiết bị đo từ tính chuyên sâu.

Đại diện Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) cho hay, những kết quả của đợt nghiên cứu, khảo sát thực địa này sẽ được chia sẻ rộng rãi thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo quốc tế liên ngành về di tích Thành Lồi và di sản văn hóa Champa trong tương lai gần. Những kết quả nghiên cứu này không chỉ góp phần nâng cao giá trị học thuật, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và công tác bảo tồn di sản văn hóa địa phương.

Theo các chuyên gia, Thành Lồi là một thành lũy quân sự của người Chăm, tọa lạc trên đồi Long Thọ. Thành có dạng hình vuông, chu vi dài khoảng 2km với cấu trúc khép kín 4 mặt, lũy thành nằm theo các hướng Tây - Nam - Đông - Bắc. Quy mô Thành Lồi tương đối lớn, được đào đắp, xây dựng kiên cố, lợi dụng triệt để địa thế tự nhiên (có sông Hương làm hào chắn) tạo nên một công trình phòng thủ vững chắc. Năm 2015, Thành Lồi được công nhận Di tích Quốc gia.

N. MINH
Thành LồiChampakhảo sátthực địaHuế
