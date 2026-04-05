Dâng hương tưởng niệm 65 năm ngày mất của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Nhân kỷ niệm 65 năm năm mất cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1961 - 2026), sáng 5/4, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương ở di tích lịch sử Ưng Bình tại Châu Hương Viên (kiệt 355 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng, TP. Huế).

Trước đó, lễ dâng hương cũng được tổ chức ở lăng mộ cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (đường Nguyễn Thị Định, phường Thủy Xuân).

Cụ Ưng Bình tốt nghiệp Trường Quốc học Huế năm 1904, sau đó đỗ đầu kỳ thi Ký Lục. Năm 1909, cụ đỗ cử nhân Hán học và bắt đầu con đường quan lộ. Từ Ký Lục, cụ được bổ làm tri huyện, thăng tri phủ, rồi lần lượt thăng Viên ngoại, Thị lang, Bố Chánh Hà Tĩnh, Tuần phủ Phú Yên, Phủ doãn Thừa Thiên. Năm 1933, cụ hồi hưu, được thăng hàm Thượng thư trí sự. Năm 1943, cụ Ưng Bình được thăng Hiệp tá Đại học sĩ. Cụ là người đứng đầu thi đàn Vĩ Hương thi xã (1933 - 1945) và Hương Bình thi xã từ 1951 cho đến cuối đời. Thi đàn Hương Bình thi xã đặt tại khu vườn ở Vỹ Dạ mang tên Châu Hương Viên - nơi gắn với tên tuổi và dấu ấn của danh nhân Ưng Bình. Đây chính là nơi cụ dành trọn những tháng ngày sống với thi ca, nghệ thuật sau khi rời quan trường.

Giá trị lớn lao của cụ không chỉ dừng lại ở sự nghiệp quan trường mà còn được thể hiện sâu sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và đời sống xã hội. Cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học cận đại Việt Nam. Với gần 2.000 bài thơ bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ, cùng nhiều tác phẩm tuồng đặc sắc, cụ đã để lại một di sản đồ sộ, phản ánh chiều sâu tâm hồn, nhân cách thanh cao và tình yêu quê hương, đất nước. Không chỉ là một thi nhân tài hoa, cụ còn có công lao to lớn trong việc hình thành, phát triển và nâng tầm nghệ thuật ca Huế thính phòng, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đất Cố đô.