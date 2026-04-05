Dâng hương tưởng niệm 65 năm ngày mất của cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị

HNN.VN - Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1877 - 1961) là “một bậc tài hoa đã nổi danh trong đất nước, lỗi lạc nơi thi ca, lão luyện về kịch nghệ”. Cụ sinh ngày 9/3/1877 tại làng Vỹ Dạ, là một trí thức xuất thân trong một gia đình hoàng tộc triều Nguyễn.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị 

Nhân kỷ niệm 65 năm năm mất cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (1961 - 2026), sáng 5/4, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương ở di tích lịch sử Ưng Bình tại Châu Hương Viên (kiệt 355 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Mỹ Thượng, TP. Huế).

Trước đó, lễ dâng hương cũng được tổ chức ở lăng mộ cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị (đường Nguyễn Thị Định, phường Thủy Xuân).

Cụ Ưng Bình tốt nghiệp Trường Quốc học Huế năm 1904, sau đó đỗ đầu kỳ thi Ký Lục. Năm 1909, cụ đỗ cử nhân Hán học và bắt đầu con đường quan lộ. Từ Ký Lục, cụ được bổ làm tri huyện, thăng tri phủ, rồi lần lượt thăng Viên ngoại, Thị lang, Bố Chánh Hà Tĩnh, Tuần phủ Phú Yên, Phủ doãn Thừa Thiên. Năm 1933, cụ hồi hưu, được thăng hàm Thượng thư trí sự. Năm 1943, cụ Ưng Bình được thăng Hiệp tá Đại học sĩ. Cụ là người đứng đầu thi đàn Vĩ Hương thi xã (1933 - 1945) và Hương Bình thi xã từ 1951 cho đến cuối đời. Thi đàn Hương Bình thi xã đặt tại khu vườn ở Vỹ Dạ mang tên Châu Hương Viên - nơi gắn với tên tuổi và dấu ấn của danh nhân Ưng Bình. Đây chính là nơi cụ dành trọn những tháng ngày sống với thi ca, nghệ thuật sau khi rời quan trường.

Giá trị lớn lao của cụ không chỉ dừng lại ở sự nghiệp quan trường mà còn được thể hiện sâu sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và đời sống xã hội. Cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học cận đại Việt Nam. Với gần 2.000 bài thơ bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ, cùng nhiều tác phẩm tuồng đặc sắc, cụ đã để lại một di sản đồ sộ, phản ánh chiều sâu tâm hồn, nhân cách thanh cao và tình yêu quê hương, đất nước. Không chỉ là một thi nhân tài hoa, cụ còn có công lao to lớn trong việc hình thành, phát triển và nâng tầm nghệ thuật ca Huế thính phòng, một loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng đất Cố đô.

N. MINH
Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

Sáng 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” năm 2026.

Gần 240 “kình ngư” cả nước tranh tài tại Huế

Giải bơi, lặn vô địch Quốc gia bể 25m năm 2026 khởi tranh sáng 5/4 tại Trung tâm Thể thao thành phố Huế (2 Lê Quý Đôn). Với nhiều gương mặt xuất sắc tham dự, như: Huy Hoàng, Mỹ Tiên, Thúy Hiền, Thanh Bảo, Nguyễn Quốc…, giải hứa hẹn diễn ra gay cấn, kịch tính và nhiều kỷ lục Quốc gia mới được thiết lập.

Huế - mùa dịu dàng

Ấy là mùa của những ngày cuối xuân - chớm hạ, ve bắt đầu nối nhau râm ran trên những tán cây. Mùa này - đoạn những ngày tháng 3 đầu tháng 4, đêm khuya và sáng sớm Huế còn se se lạnh nên trong ngày cũng có nhiều quãng thời gian mát mẻ. Đây là điều kiện quá lý tưởng để du khách gần xa đến Huế trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, di tích, danh thắng và đời sống thường nhật của cố đô này.

Huế - Thành phố bảo tàng sống

Trong bối cảnh các thành phố di sản thế giới đang tìm kiếm mô hình phát triển bền vững, khái niệm “thành phố bảo tàng sống” đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương hướng tới. Huế với di sản văn hóa đặc sắc và bản sắc riêng, hoàn toàn có thể trở thành một điển hình xuất sắc của mô hình này.

Kim Long Motor Huế thiết lập hệ thống phân phối tại Thái Lan

Ngày 4/4, ông Hồ Công Hải, đồng Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, R&D và phát triển Kim Long Motor cho biết, Công ty Kim Long Motor đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Kijsetthi Mobility (Thái Lan) để phân phối các dòng xe bus tại thị trường Thái Lan.

