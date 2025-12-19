Cuộc hội ngộ của gốm Phước Tích và Bát Tràng

Góc trưng bày các hiện vật gốm Phước Tích. Ảnh: D. Hậu

Ngày 20/12, ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho hay, đơn vị phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trưng bày chuyên đề: “Từ Thăng Long đến Phú Xuân - Hành trình gốm Việt”.

Sự kiện diễn ra tại Khu Thái học thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân kỷ niệm 65 năm kết nghĩa giữa Thành phố Hà Nội - Huế (1960 - 2025).

Với hàng trăm hiện vật, trưng bày giới thiệu đến người xem về quá trình hình thành và phát triển nghề gốm nổi tiếng ở 2 vùng kinh đô xưa: gốm Bát Tràng - Thăng Long - Hà Nội và gốm Phước Tích - Phú Xuân - Huế.

Trong đó, tập trung vào 2 chủ đề chính: Gốm sứ “Bát Tràng từ Thăng Long xưa đến Hà Nội nay” và “Từ gốm Phước Tích đến đồ sứ thời Nguyễn”. Qua đó, làm nổi bật nét đặc trưng truyền thống tiêu biểu, sự đổi mới trong từng công đoạn sản xuất của 2 dòng gốm nổi tiếng một thời và còn lưu truyền cho đến hôm nay. Mỗi dòng gốm là 1 câu chuyện về đất, lửa, con người và vùng văn hóa đã sản sinh ra nó.

Bên cạnh đó, du khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm làm thực tế một số công đoạn để hoàn thành các sản phẩm gốm thủ công truyền thống. Hoạt động này nhằm tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các nghệ nhân làm gốm Bát Tràng và Phước Tích về công tác giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề. Từ đó, góp phần vào công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về trong giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống của ông cha trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trưng bày kéo dài đến 28/12.