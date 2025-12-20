Chào năm mới 2026 với "Bản giao hưởng Việt Nam"

Chương trình là bản giao hưởng của niềm tin và khát vọng Việt Nam. (Ảnh: VTV)

Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" tiếp cận tinh thần đổi mới từ những định hướng lớn của đất nước, đặc biệt là từ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 4 Nghị quyết trụ cột về: khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, hoàn thiện pháp luật-thể chế và phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình được kết nối theo 4 phần nội dung mang tên: "Khát vọng sáng tạo", "Văn hóa lan tỏa", "An sinh-Tình người" và "Con người Việt tỏa sáng". Mỗi chương của bản giao hưởng là một chặng đường phát triển, một dấu mốc đổi mới, thể hiện tinh thần đồng lòng-đồng điệu-đồng tiến của toàn dân tộc, hợp thành bức tranh toàn diện về khát vọng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: hiện đại, nhân văn, bền vững và giàu động lực nội sinh.

"Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" là hành trình nơi những câu chuyện và khát vọng của mỗi con người hòa vào nhau, mở ra diện mạo mới cho đất nước. Chương trình đưa khán giả đến với Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ghi nhận câu chuyện đổi mới khoa học công nghệ-động lực mới để Việt Nam bước vào kỷ nguyên sáng tạo; ghé thăm xã Hoà Thịnh, Đăk Lăk thăm những ngôi nhà của người dân được xây mới; tìm hiểu về giai đoạn thử thách nhất của vận động viên Lại Lý Huynh trên con đường chinh phục ngôi vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn, góp phần đưa Việt Nam khẳng định trí tuệ trên bản đồ thế giới...

Ở đó, mỗi nốt nhạc đều mang sức mạnh riêng: có thanh âm của sự kiên trì, có giai điệu của sáng tạo, có hòa thanh của bước bứt phá. Khi cộng hưởng, chúng tạo nên nhịp điệu của một Việt Nam đang bước vào năm mới với tinh thần tự tin và khát vọng vươn xa.

Điểm nhấn của "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" là âm nhạc. Xuyên suốt chương trình, người xem được thưởng thức gần 20 tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, mang nhiều màu sắc âm nhạc độc đáo. Đó là bản sắc Việt hòa quyện trong Giao hưởng Âm sắc Việt, Phong nữ; là niềm tự hào Việt Nam với Đàn chim Việt, Giao hưởng Việt Nam-Việt Nam trong tôi là, Còn gì đẹp hơn, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam tươi đẹp, Nhà tôi có treo một lá cờ, Chung mái nhà Việt Nam, Việt Nam tiến lên; là tinh thần vươn lên mạnh mẽ trong Những mảnh đất hồi sinh, Dân tôi ca...

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Dương Thùy Anh, ca sĩ Phạm Thu Hà, Phạm Anh Khoa, Hương Tràm, Hoàng Bách, Hoàng Hải, ca nương Kiều Anh, DTAP, Erik, Văn Mai Hương…

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết, điểm nổi bật của "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" là sự kết hợp giữa ngôn ngữ giao hưởng và làm mới các tác phẩm trong một không gian nghệ thuật đặc sắc.

Đạo diễn Bùi Thái Dương tiết lộ, sân khấu của chương trình cũng tạo dấu ấn khi được thiết kế linh hoạt, tận dụng thế mạnh và sự chuyển động của các màn hình LED, từ đó tạo nên các hình khối, mảng miếng, ghép lại thành bản giao hưởng của hình ảnh.