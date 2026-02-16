Hạ tiêu, khai ấn tân niên

Nêu được hạ đánh dấu kỳ nghỉ Tết kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới. Ảnh: TTDT

Lễ hạ nêu là nghi thức quan trọng của Hoàng cung Triều Nguyễn, được tổ chức vào mồng 7 tháng Giêng để báo hiệu Tết Nguyên đán kết thúc. Theo đúng nghi lễ truyền thống, buổi lễ gồm các phần cúng nêu, trình diễn đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống và tiến hành hạ cây nêu đã dựng từ ngày 23 tháng Chạp. Cây nêu tại sân trước Thế Miếu được hạ trước, sau đó đến cây nêu ở Triệu Miếu.

Khi cây nêu dần hạ xuống, Kim ấn (mô phỏng phục chế) được lấy từ ngọn nêu, khắc bốn chữ “Phú - Thọ - Khang - Ninh”. Theo quan niệm xưa, đây là lời chúc về sự sung túc, trường thọ, sức khỏe và bình an; gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, đất nước thịnh trị, người dân ấm no trong năm mới.

Ngay sau lễ hạ nêu là nghi thức khai ấn cung chúc tân xuân - nghi thức mở đầu cho hoạt động của bộ máy hành chính trung ương Triều Nguyễn trước đây. Nghi lễ được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tư liệu lịch sử và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình, góp phần làm sống lại không gian văn hóa truyền thống giữa lòng di sản.

Háo hức chờ tặng chữ đầu năm. Ảnh: TTDT

Phần khai ấn tân niên diễn ra trong không khí rộn ràng. Ban tổ chức chuẩn bị giấy mực để các thư pháp gia viết tặng du khách những chữ mang ý nghĩa tốt lành như Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm… Chiếc ấn khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được đóng lên từng bức thư pháp trước khi trao tay người nhận, như một lời chúc đầu xuân đầy trang trọng.

Năm nay, thời tiết Huế nắng đẹp, thuận lợi nên lượng du khách đến dự đông hơn thường niên. Chị Nguyễn Hà Anh, du khách đến từ Quảng Ninh, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được xem lễ hạ nêu và khai ấn tại Hoàng cung. Một trải nghiệm đầu năm ý nghĩa, giúp tôi hiểu thêm về nghi lễ xưa, lại may mắn được tặng chữ mang về làm kỷ niệm”.

Cùng với Lễ Thướng Tiêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mồng 7 tháng Giêng, trở thành điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm tại Đại Nội Huế. Những nghi thức xưa được tái hiện trang nghiêm giữa không gian cổ kính khép lại mùa Tết, mở ra nhịp sống mới, lan tỏa khí xuân tươi mới trong lòng người dân và du khách khi đến với di sản Cố đô.