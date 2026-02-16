  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 23/02/2026 14:18

Hạ tiêu, khai ấn tân niên

HNN.VN - Sáng 23/2 (mồng 7 tháng Giêng), tại Triệu Miếu và Thế Miếu - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ Hạ Tiêu (hạ nêu) và khai ấn tân niên trong không khí trang trọng, khép lại kỳ nghỉ Tết và mở đầu năm làm việc mới theo nghi thức cung đình xưa.
Nêu được hạ đánh dấu kỳ nghỉ Tết kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới. Ảnh: TTDT

Lễ hạ nêu là nghi thức quan trọng của Hoàng cung Triều Nguyễn, được tổ chức vào mồng 7 tháng Giêng để báo hiệu Tết Nguyên đán kết thúc. Theo đúng nghi lễ truyền thống, buổi lễ gồm các phần cúng nêu, trình diễn đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống và tiến hành hạ cây nêu đã dựng từ ngày 23 tháng Chạp. Cây nêu tại sân trước Thế Miếu được hạ trước, sau đó đến cây nêu ở Triệu Miếu.

Khi cây nêu dần hạ xuống, Kim ấn (mô phỏng phục chế) được lấy từ ngọn nêu, khắc bốn chữ “Phú - Thọ - Khang - Ninh”. Theo quan niệm xưa, đây là lời chúc về sự sung túc, trường thọ, sức khỏe và bình an; gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, đất nước thịnh trị, người dân ấm no trong năm mới.

Ngay sau lễ hạ nêu là nghi thức khai ấn cung chúc tân xuân - nghi thức mở đầu cho hoạt động của bộ máy hành chính trung ương Triều Nguyễn trước đây. Nghi lễ được tái hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu tư liệu lịch sử và kế thừa chất liệu nghi lễ cung đình, góp phần làm sống lại không gian văn hóa truyền thống giữa lòng di sản.

Háo hức chờ tặng chữ đầu năm. Ảnh: TTDT 

Phần khai ấn tân niên diễn ra trong không khí rộn ràng. Ban tổ chức chuẩn bị giấy mực để các thư pháp gia viết tặng du khách những chữ mang ý nghĩa tốt lành như Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Tâm… Chiếc ấn khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được đóng lên từng bức thư pháp trước khi trao tay người nhận, như một lời chúc đầu xuân đầy trang trọng.

Năm nay, thời tiết Huế nắng đẹp, thuận lợi nên lượng du khách đến dự đông hơn thường niên. Chị Nguyễn Hà Anh, du khách đến từ Quảng Ninh, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được xem lễ hạ nêu và khai ấn tại Hoàng cung. Một trải nghiệm đầu năm ý nghĩa, giúp tôi hiểu thêm về nghi lễ xưa, lại may mắn được tặng chữ mang về làm kỷ niệm”.

Cùng với Lễ Thướng Tiêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mồng 7 tháng Giêng, trở thành điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm tại Đại Nội Huế. Những nghi thức xưa được tái hiện trang nghiêm giữa không gian cổ kính khép lại mùa Tết, mở ra nhịp sống mới, lan tỏa khí xuân tươi mới trong lòng người dân và du khách khi đến với di sản Cố đô.

Liên Minh
 Từ khóa:
hạ tiêukhai ấncung chúc tân xuândi sản huếđại nội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khẩn cấp phục hồi đoạn tường Hoàng thành bị sập

UBND thành phố Huế vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố sập đổ đoạn tường Hoàng thành - Đại Nội Huế, với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Khẩn cấp phục hồi đoạn tường Hoàng thành bị sập
Di tích Huế ngày mưa

Huế đã lập đông, đã bắt đầu những chuỗi ngày mưa dầm dề, ướt át. Nhưng quả thật, nếu “chịu” Huế với tiết trời này, du khách không chỉ được trải nghiệm một cách đầy đủ các loại giác quan với đặc sản mưa Huế, mà còn có thể cảm nhận Huế rõ hơn, thật hơn trong không gian thâm trầm mà an yên.

Di tích Huế ngày mưa
Học sinh hào hứng tìm hiểu Di sản Thế giới

Chiều 14/10, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức Các thành phố Di sản Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (OWHC-AP), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức cuộc thi tìm hiểu Di sản Thế giới theo hình thức “Rung chuông vàng”, dành cho học sinh các trường trung học trên địa bàn.

Học sinh hào hứng tìm hiểu Di sản Thế giới
Di sản Huế qua cách nhìn của sinh viên kiến trúc

Bên cạnh những công trình kiến trúc di sản xưa với vẻ đẹp lộng lẫy, những kiến trúc sư tương lai còn lột tả một cách chân thật nhưng vô cùng mềm mại khi khắc họa những công trình hiện đại của đô thị Huế đang trên đà phát triển.

Di sản Huế qua cách nhìn của sinh viên kiến trúc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top