Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Hương phục vụ Lễ hội điện Huệ Nam

Một số khu vực trên sông Hương sẽ hạn chế giao thông đường thủy từ ngày 20 đến 22/8. Ảnh: Đình Hoàng

Theo đó, việc hạn chế giao thông được thực hiện tại hai khu vực, với các khung thời gian khác nhau. Cụ thể, khu vực từ số 352 đường Chi Lăng đến điện Huệ Nam, có lý trình đường thủy nội địa khoảng từ km15 đến km29+700 trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Hương sẽ hạn chế giao thông từ 6 giờ ngày 20/8 đến 10 giờ ngày 20/8/2026.

Tại khu vực điện Huệ Nam, đoạn có lý trình từ km29+700 đến km32+400, việc hạn chế giao thông được thực hiện từ 10 giờ ngày 20/8 đến 10 giờ ngày 22/8. Trong thời gian trên, chuẩn tắc luồng đã công bố qua khu vực tổ chức Lễ hội điện Huệ Nam sẽ được hạn chế nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động lễ hội.

Sở Xây dựng yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng; chủ động tìm hiểu điều kiện luồng, lựa chọn hướng đi phù hợp, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt. Đồng thời, các phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.