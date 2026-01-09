Ra mắt sách về ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đồng chí TS Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn" là kết quả của quá trình tổng kết toàn diện, có hệ thống hoạt động của công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, được biên soạn công phu, phản ánh sinh động những đổi mới và bước phát triển quan trọng của ngành Tuyên giáo và Dân vận về tư duy, nội dung, phương thức hoạt động cũng như tổ chức bộ máy trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, cuốn sách cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần định hướng việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Phần 2: Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Phần 3: Quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới.

Cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn".

Thông qua việc phân tích bối cảnh, tình hình thực tiễn, các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tuyên giáo và Dân vận trong kỷ nguyên mới, cuốn sách chỉ rõ vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, định hướng tư tưởng, thống nhất nhận thức, “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” của ngành trong việc tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để hiểu đúng, tin tưởng, đồng lòng ủng hộ và quyết tâm thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, những quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn" là kết quả của quá trình tổng kết nghiêm túc, công phu, có hệ thống thực tiễn công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Điểm nổi bật xuyên suốt, đồng thời là giá trị cốt lõi của cuốn sách là việc làm rõ bước chuyển quan trọng từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Qua đó cho thấy, sau khi nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng được ban hành, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, mô hình và cách làm thiết thực, bám sát đời sống xã hội cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tư duy công tác có sự đổi mới rõ nét, kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt, quán triệt với đối thoại, lắng nghe, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng nhân dân; lấy hiệu quả thực tiễn, mức độ đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong những năm qua, Nhà xuất bản đã tham gia biên soạn, biên tập, xuất bản nhiều công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, nâng cao trình độ và nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đặc biệt, cuốn sách "Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn" được biên soạn và xuất bản nhằm tổng kết một cách hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn, phản ánh sâu sắc, toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo và Dân vận - hai bộ phận trực tiếp tạo nên sức mạnh tư tưởng, trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuốn sách đã tổng quan những định hướng chiến lược mà Đại hội XIII đã xác định đối với ngành Tuyên giáo và Dân vận, nhấn mạnh các quan điểm cốt lõi như: kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng; qua đó góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, bảo đảm lý luận của Đảng thực sự soi đường cho hành động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để lan tỏa sâu rộng giá trị của cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành phiên bản điện tử của cuốn sách, phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang thông tin điện tử Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

