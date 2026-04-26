Khi tư duy mở trở thành kỹ năng sống

Bìa sách

Nội dung cuốn sách tập trung vào việc giúp độc giả hiểu rõ bản thân và hình thành thói quen tiếp nhận ý tưởng mới một cách có chọn lọc. Thay vì coi tư duy mở là một khái niệm lý thuyết trừu tượng, tác giả dẫn dắt người đọc tiếp cận nó như một kỹ năng sống thực tế cần được rèn luyện và mài giũa liên tục mỗi ngày.

Trong thời đại mà thông tin bùng nổ và mọi thứ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, điều quan trọng không chỉ là biết nhiều hơn, mà là biết cách suy nghĩ khác đi. Có lẽ đó cũng là một trong những yếu tố giúp “Tư duy mở” nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách được chia thành bốn chương chính, mỗi chương là một bước ngoặt quan trọng trên hành trình khám phá tư duy mở. Chương một (Bạn là ai?), giúp bạn hiểu rõ bản thân và nhận diện những rào cản vô hình đang giới hạn tư duy của mình. Chương hai (Bạn thay đổi hay đứng im), khuyến khích bạn bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng thay đổi để thích nghi với một thế giới luôn biến chuyển. Chương ba (Bạn, phiên bản tốt nhất của mình), giới thiệu các phương pháp hiệu quả để phát triển tư duy mở, biến ý tưởng sáng tạo thành hành động thực tế. Chương bốn (Bạn, tất cả đều trong tầm tay), mang đến những câu chuyện thành công đầy cảm hứng của những người dám nghĩ và dám làm.

Một trong những điểm sáng là cách tác giả làm rõ sự khác biệt giữa tư duy mở và tư duy đóng. Tư duy mở được định nghĩa là khả năng sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới, học hỏi từ thất bại và xem thử thách như cơ hội để phát triển. Ngược lại, tư duy đóng là lối suy nghĩ bảo thủ, bám chặt vào những quan điểm cũ, ngại thay đổi và dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Nguyễn Anh Dũng minh họa sự khác biệt này qua câu chuyện “Người học trò và chiếc ly trà đầy” - một câu chuyện sâu sắc về việc cần “đổ bớt” những định kiến cũ để tiếp nhận kiến thức mới. Câu chuyện này không chỉ dễ hiểu mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ, khiến người đọc suy ngẫm về cách họ tiếp cận vấn đề trong cuộc sống.

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các bài tập thực hành đơn giản, như viết nhật ký suy nghĩ tích cực, đặt câu hỏi từ nhiều góc độ, hay bước ra khỏi vùng an toàn, giúp độc giả từng bước rèn luyện tư duy linh hoạt.

Một trong những điểm giúp cuốn sách tiếp cận đông đảo độc giả là lối viết đơn giản, dễ hiểu và gần gũi. Nguyễn Anh Dũng không sử dụng quá nhiều thuật ngữ học thuật phức tạp, mà thay vào đó là những lời văn mạch lạc, dễ tiếp cận với mọi đối tượng độc giả. Các khái niệm trừu tượng được giải thích bằng những ví dụ đời thường, giúp người đọc dễ dàng liên hệ với trải nghiệm cá nhân. Điều này làm cho cuốn sách không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cao.

Tác giả Nguyễn Anh Dũng cho biết, cuốn sách được viết với mong muốn khuyến khích mỗi người dám suy nghĩ khác, dám học hỏi và dám thay đổi để thích ứng với những biến động của cuộc sống.

Với cách tiếp cận gần gũi cùng nhiều ví dụ thực tiễn, “Tư duy mở” mang đến cho độc giả thêm một góc nhìn về khả năng thay đổi bản thân, thích ứng với hoàn cảnh và không ngừng học hỏi trong cuộc sống hiện đại.