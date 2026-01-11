“Truyện ngắn đặc sắc 2025” hướng đến chuyện nghĩa tình

Tác phẩm “Truyện ngắn đặc sắc 2025”

Tập sách “Truyện ngắn đặc sắc 2025” tập hợp 20 truyện ngắn của 20 tác giả tên tuổi trong làng văn cả nước: Võ Thị Xuân Hà, Phạm Duy Nghĩa, Tống Phước Bảo, Tống Ngọc Hân, Lê Quang Trạng, Trần Nguyễn Anh, Nguyễn Hội, Lê Vi Thủy... Mỗi tác giả mang đến một giọng kể riêng, tạo nên bản hợp xướng giàu cung bậc cảm xúc về con người, quê hương, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Điểm nổi bật của “Truyện ngắn đặc sắc 2025” nằm ở sự phong phú về đề tài và cách thể hiện nhưng vẫn gặp nhau ở điểm chung là các tác phẩm đều hướng đến chuyện tình nghĩa, cưu mang. Và, chính cái tình, cái nghĩa là cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam, vẫn luôn âm thầm chảy và nâng đỡ mỗi người qua bao biến thiên.

Hãy dừng lại một vài tác phẩm. “Mả ông ăn mày” của nhà văn Phan Xuân Luật phản ánh sâu sắc những vết thương chiến tranh và khát vọng hàn gắn, thể hiện giá trị nhân văn, tình người, và bản sắc văn hóa Việt Nam qua những câu chuyện đời thường. Tác giả có cách kể chuyện chậm rãi, không ồn ào, tập trung vào những chi tiết nhỏ để gợi lên cảm xúc sâu sắc, mời gọi độc giả dừng lại và suy ngẫm về cội nguồn và bản sắc.

Tác phẩm “Người vớt trăng đêm” của nhà văn Nguyễn Luân ngắn gọn nhưng giàu sức ám ảnh, mang đậm chất hiện thực huyền ảo kết hợp với yếu tố tâm lý sâu sắc. Qua góc nhìn của nhân vật “tôi”, một người tạm lánh cuộc sống đô thị để tìm bình yên ở vùng núi hoang vắng, Nguyễn Luân khắc họa những số phận con người bị đẩy đến bên rìa xã hội, nơi ranh giới giữa thực và mộng, tỉnh táo và điên loạn trở thành mong manh.

Truyện ngắn “Chuyến đò đêm xuân” của nhà văn Trần Nguyễn Anh giàu cảm xúc, đậm chất trữ tình và hoài niệm về quê hương. Giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, tác giả khắc họa hành trình tìm về cội nguồn của một chàng trai trẻ, thế hệ sinh sau chiến tranh, qua những câu chuyện kể về làng quê, sông nước và những chuyến đò ngang năm xưa. Tác phẩm còn khơi dậy nỗi niềm về sự gắn kết máu thịt giữa con người với quê hương, giữa quá khứ và hiện tại.

Mỗi tác giả với câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau.Từ những hành trình riêng ấy, họ để lại những truyện ngắn trọn vẹn trong từng câu văn. Đọc những trang viết này, người ta nhận ra rằng, chính cái tình, cái nghĩa mới là cốt lõi nuôi dưỡng bản sắc con người Việt Nam qua bao thế hệ. Dù chiến tranh, thiên tai hay biến động xã hội có để lại những vết thương chưa kịp liền da, nhưng trong từng mạch đời vẫn âm thầm chảy dòng nhân văn bền bỉ.

“Truyện ngắn đặc sắc 2025” còn mở rộng biên độ để khắc họa cả bức tranh quê hương. Đó là tiếng đóng móng ngựa ở Háng Chái, là tiếng khấn nguyện của nghề “chấm mắt ghe”, là ký ức tập thể của những làng nghề, những mảnh đất chịu nhiều biến động. Những âm thanh, hình ảnh tưởng chừng đã lùi xa nay được gọi dậy, gợi nhắc rằng bản sắc văn hóa và niềm tin dân gian vẫn luôn là nguồn lực giúp cộng đồng vững vàng trước thử thách.

Nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ tâm huyết, đây là một tuyển tập mà hàng năm nhiều cây bút háo hức chờ đón. Đặc biệt, năm nay bìa sách được chăm chút đẹp, còn phần ruột quy tụ nhiều cây bút sáng giá của văn đàn Việt Nam. “Tuyển tập như sự xác tín cho chính tác giả và tác phẩm trong đánh giá, thẩm định gắt gao của đơn vị xuất bản. Tôi tin bạn đọc sẽ khám phá ra nhiều câu chuyện hay từ tuyển tập này”, nhà văn bày tỏ.