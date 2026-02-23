Đưa công nghệ robot AI của Nhật Bản vào sản xuất lúa phát thải thấp tại ĐBSCL

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa đại diện các bên về hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong canh tác lúa

Ngày 3/3, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tập đoàn Lộc Trời và Công ty cổ phần NEWGREEN đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong canh tác lúa.

Lễ ký kết MoU nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) – JICA BIZ do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) triển khai, nhằm góp phần giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, JICA đã phê duyệt đề xuất của Công ty cổ phần NEWGREEN (trụ sở tại thành phố Koganei, Tokyo) về "Khảo sát xây dựng giải pháp hỗ trợ canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp bằng công nghệ Aigamo robot (robot diệt cỏ dại)".

Theo nội dung MoU, các bên sẽ phối hợp triển khai nghiên cứu chung, thử nghiệm mô hình và từng bước hoàn thiện quy trình canh tác lúa phát thải thấp dựa trên hệ thống robot vịt cỏ cùng các công nghệ nông nghiệp tiên tiến từ Nhật Bản.

Các bên cũng hướng tới mục tiêu sản xuất, lắp ráp và phổ biến công nghệ này tại Việt Nam, góp phần mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, bền vững.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh ngành lúa gạo. Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Kế hoạch hành động giảm phát thải khí methane, đặc biệt là thực hiện Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL đến năm 2030, được Chính phủ phê duyệt tháng 11/2023. Đây là bước đi quan trọng thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trước đó, giữa năm 2025, 500 tấn gạo phát thải thấp trong Đề án 1 triệu ha lúa chính thức được xuất khẩu sang Nhật Bản dưới tên thương hiệu Gạo Việt xanh phát thải thấp, mức giá đạt 820 USD/tấn, cao gấp đôi so với giá gạo 5% tấm của Việt Nam tại thời điểm đó. Đây là minh chứng cho thấy tiềm năng thị trường của gạo phát thải thấp, khi các tiêu chuẩn bền vững đang dần trở nên bắt buộc.

Thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện kế hoạch cắt giảm phát thải khí methane, thúc đẩy các giải pháp giảm tác động đến sức khỏe con người và môi trường tự nhiên, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp bền vững, đúng với tinh thần "Kết nối thế giới bằng lòng tin".