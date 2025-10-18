  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 18/10/2025 15:06

Ra mắt mô hình cho thuê túi tái chế

HNN.VN - Ngày 18/10, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”(Dự án TVA), phối hợp với Siêu thị Go! Huế tổ chức hoạt động ra mắt mô hình cho thuê túi tái chế.

Khách hàng tham gia sự kiện cho thuê túi tái chế tại Siêu thị GO! Huế

Trong hai ngày diễn ra sự kiện (18 và 19/10), khách hàng đến với Siêu thị GO! Huế sẽ được tham gia mô hình thuê túi tiện lợi chỉ với chi phí đặt cọc 10.000 VNĐ/túi và được hoàn trả 100% khi trả túi ở lần mua sắm tiếp theo. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham gia các trò chơi tương tác vui nhộn để nhận về những phần quà độc đáo từ WWF-Việt Nam và GO! Huế.

Sự kiện đánh dấu một bước quan trọng trong việc mang đến giải pháp tiện lợi cho người tiêu dùng, hướng tới thực hiện lộ trình loại bỏ túi ni lông dùng một lần tại các siêu thị và trung tâm thương mại từ sau năm 2025.

Toàn bộ túi được làm thủ công từ những tấm banner, poster cũ qua đôi bàn tay khéo léo và nghị lực của các em học sinh tại Trường Khuyết tật Tình thương Mỹ Lâm (An Giang). Hoạt động này không chỉ trao một “vòng đời” mới cho rác thải nhựa mà còn góp phần tạo ra sinh kế bền vững, tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

Bà Nguyễn Thu Trang, đại diện WWF-Việt Nam, chia sẻ: “Mô hình cho thuê túi là một giải pháp thiết thực, không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng thực hành lối sống xanh mà còn kết nối cộng đồng trong một hoạt động ý nghĩa. Hành động thuê một chiếc túi tại Huế hôm nay chính là đang góp phần nhân rộng nỗ lực bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững”. 

Dự án TVA do WWF-Na Uy tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và được UBND TP. Huế tiếp nhận với mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa. Dự án được thực hiện trong 5 năm, từ năm 2021-2025.

