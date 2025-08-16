Gần 7.000 người cùng sắc áo cờ đỏ sao vàng hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước”

Toàn thể lãnh đạo, người dân TP. Huế chào cờ, cất vang lời hát Quốc ca

Trong lễ thượng cờ Tổ quốc tại thủ đô Hà Nội, cùng với người dân tại 33 tỉnh, thành trên cả nước, gần 7.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân TP. Huế trong sắc áo cờ đỏ sao vàng long trọng làm lễ chào cờ, cất vang bài Quốc ca tại khu vực Nghinh Lương Đình và hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”.

“Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” là chương trình mang đậm tính biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước. Đây là sự kiện đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025).

Tại TP. Huế, chương trình do Bộ Công an, Báo Nhân dân, UBND TP. Huế phối hợp tổ chức, có lộ trình: Nghinh Lương Đình - Lê Duẩn - cửa Ngăn - Đoàn Thị Điểm - Đặng Thái Thân - Lê Huân - Đường 23/8 - cửa Quảng Đức - Lê Duẩn - Nghinh Lương Đình. Tham gia sự kiện có: UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương; Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu.

Tại Huế, gần 7.000 người tham dự sự kiện

“Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” không chỉ là một hoạt động thể chất cộng đồng đơn thuần, mà còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị - xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong việc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Thông qua sự kiện, TP. Huế góp phần xây dựng thói quen đi bộ nhằm giảm khí thải carbon ra môi trường; thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; khẳng định tâm thế sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc mới, khí thế mới.

Với tinh thần và khí thế, khát vọng đổi mới, sự kiện là điểm khởi đầu cho những hành động cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất - tinh thần, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích vì một Việt Nam bình yên, hùng cường, phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Lãnh đạo thành phố cùng gần 7.000 người tham dự sự kiện

Lộ trình đi bộ có điểm xuất phát trước Nghinh Lương Đình

Không chỉ người lớn, trẻ em Huế cũng tham gia sự kiện

Đường phố ở Huế ngập tràn sắc áo cờ đỏ sao vàng

Đoàn người đi bộ qua cửa Ngăn

“Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” được mọi người hô vang trong suốt hành trình