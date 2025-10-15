Kết nối tri thức Việt vì nền kinh tế dữ liệu

Lãnh đạo Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và UBND thành phố Huế trao đổi trước lễ công bố

Tham dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thiên Định; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, khẳng định: Việc công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu là cơ hội để Huế tiếp cận tri thức tiên tiến, chia sẻ mô hình khai thác dữ liệu hiện đại, đồng thời được hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu của thành phố - một định hướng quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Ban Lãnh đạo Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu ra mắt tại sự kiện

Ông Bình nhấn mạnh: Huế cam kết đồng hành cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và cộng đồng chuyên gia trong các chương trình hợp tác, thử nghiệm nền tảng công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy kinh tế dữ liệu - hướng đến mục tiêu “chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, cho biết sự ra đời của VDEN là “dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam”, thể hiện quyết tâm biến dữ liệu từ tiềm năng thành động lực phát triển thực chất.

“Dữ liệu là dầu mỏ mới của thế kỷ 21. Để khai thác nguồn tài nguyên quý giá này, Việt Nam cần đội ngũ “Kỹ sư tri thức” giỏi nhất - những chuyên gia có tầm nhìn, kinh nghiệm quốc tế và tinh thần cống hiến cho quê hương”, ông Cương chia sẻ.

Sau nhiều tháng kết nối, Mạng lưới VDEN đã quy tụ gần 80 chuyên gia người Việt đang làm việc tại các tập đoàn, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc và châu Âu. Theo ông Cương, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ là “bộ não”, còn Mạng lưới VDEN là “nguồn trí tuệ bên ngoài”, cùng nhau hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia.

Các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ tham dự tại chương trình

Trung tâm và Hiệp hội hiện đang phối hợp triển khai cơ chế hợp tác với Mạng lưới, trong đó ưu tiên xây dựng Sandbox thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và blockchain, đảm bảo an ninh và bảo mật theo chuẩn quốc tế.

“Dù ở đâu, hãy cùng nhau biến Mạng lưới này thành trái tim tri thức, đập mạnh mẽ vì tương lai đất nước”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nói.

Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu hướng đến xây dựng một diễn đàn kết nối bền vững giữa “4 nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Học thuật - Chuyên gia. Các hoạt động trọng tâm gồm: Chia sẻ thông tin, công nghệ và xu hướng dữ liệu mới; tham mưu chính sách, đề xuất tiêu chuẩn dữ liệu quốc gia; khuyến khích phát triển các dự án ứng dụng dữ liệu mang lại giá trị thực tiễn; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực kế cận trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Được vận hành trên 5 nguyên tắc cốt lõi “tự nguyện - hợp tác - cùng phát triển”, VDEN hướng tới mục tiêu huy động tri thức Việt toàn cầu cho công cuộc kiến tạo nền tảng dữ liệu tự chủ, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Ký kết ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Hội Tin học Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ công bố, Ban tổ chức đã trao quyết định nhân sự chủ chốt của Mạng lưới và ký kết hợp tác giữa UBND thành phố Huế, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Hội Tin học Việt Nam.

Ngay sau lễ công bố, hội thảo quốc tế “Khoa học dữ liệu và Kinh tế dữ liệu - Động lực của đổi mới sáng tạo toàn cầu” diễn ra với các phiên chuyên đề. Các đại biểu chia sẻ góc nhìn quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn và gợi mở chiến lược phát triển kinh tế dữ liệu tại Việt Nam.