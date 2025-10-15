  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 16/10/2025 14:13
Công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu tại Huế:

Kết nối tri thức Việt vì nền kinh tế dữ liệu

HNN.VN - Ngày 16/10, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức Lễ công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network - VDEN). Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc quy tụ và kết nối trí tuệ người Việt trên toàn thế giới, chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia.
 Lãnh đạo Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và UBND thành phố Huế trao đổi trước lễ công bố

Tham dự có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thiên Định; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, khẳng định: Việc công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu là cơ hội để Huế tiếp cận tri thức tiên tiến, chia sẻ mô hình khai thác dữ liệu hiện đại, đồng thời được hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu của thành phố - một định hướng quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

 Ban Lãnh đạo Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu ra mắt tại sự kiện

Ông Bình nhấn mạnh: Huế cam kết đồng hành cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và cộng đồng chuyên gia trong các chương trình hợp tác, thử nghiệm nền tảng công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy kinh tế dữ liệu - hướng đến mục tiêu “chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, cho biết sự ra đời của VDEN là “dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam”, thể hiện quyết tâm biến dữ liệu từ tiềm năng thành động lực phát triển thực chất.

“Dữ liệu là dầu mỏ mới của thế kỷ 21. Để khai thác nguồn tài nguyên quý giá này, Việt Nam cần đội ngũ “Kỹ sư tri thức” giỏi nhất - những chuyên gia có tầm nhìn, kinh nghiệm quốc tế và tinh thần cống hiến cho quê hương”, ông Cương chia sẻ.

Sau nhiều tháng kết nối, Mạng lưới VDEN đã quy tụ gần 80 chuyên gia người Việt đang làm việc tại các tập đoàn, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Úc và châu Âu. Theo ông Cương, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia sẽ là “bộ não”, còn Mạng lưới VDEN là “nguồn trí tuệ bên ngoài”, cùng nhau hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia.

 Các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ tham dự tại chương trình

Trung tâm và Hiệp hội hiện đang phối hợp triển khai cơ chế hợp tác với Mạng lưới, trong đó ưu tiên xây dựng Sandbox thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và blockchain, đảm bảo an ninh và bảo mật theo chuẩn quốc tế.

“Dù ở đâu, hãy cùng nhau biến Mạng lưới này thành trái tim tri thức, đập mạnh mẽ vì tương lai đất nước”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nói.

Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu hướng đến xây dựng một diễn đàn kết nối bền vững giữa “4 nhà”: Nhà nước - Doanh nghiệp - Học thuật - Chuyên gia. Các hoạt động trọng tâm gồm: Chia sẻ thông tin, công nghệ và xu hướng dữ liệu mới; tham mưu chính sách, đề xuất tiêu chuẩn dữ liệu quốc gia; khuyến khích phát triển các dự án ứng dụng dữ liệu mang lại giá trị thực tiễn; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực kế cận trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Được vận hành trên 5 nguyên tắc cốt lõi “tự nguyện - hợp tác - cùng phát triển”, VDEN hướng tới mục tiêu huy động tri thức Việt toàn cầu cho công cuộc kiến tạo nền tảng dữ liệu tự chủ, đổi mới sáng tạo và bền vững.

 Ký kết ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Hội Tin học Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ công bố, Ban tổ chức đã trao quyết định nhân sự chủ chốt của Mạng lưới và ký kết hợp tác giữa UBND thành phố Huế, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Hội Tin học Việt Nam.

Ngay sau lễ công bố, hội thảo quốc tế “Khoa học dữ liệu và Kinh tế dữ liệu - Động lực của đổi mới sáng tạo toàn cầu” diễn ra với các phiên chuyên đề. Các đại biểu chia sẻ góc nhìn quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn và gợi mở chiến lược phát triển kinh tế dữ liệu tại Việt Nam.

Liên Minh
 Từ khóa:
mạng lưới dữ liệu quốc giara mắtkết nối dữ liệuchuyển đổi số
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt xe robot tự hành cá nhân đầu tiên trên thế giới

Hãng công nghệ Tensor Auto của Mỹ ngày 14/10 đã giới thiệu Tensor Robocar - chiếc xe robot cá nhân tự hành hoàn toàn đầu tiên trên thế giới - trong khuôn khổ Triển lãm Công nghệ GITEX Global 2025 đang diễn ra tại Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất - UAE). Đáng chú ý, chiếc xe không cần bằng lái hay bảo hiểm đặc biệt để vận hành.

Ra mắt xe robot tự hành cá nhân đầu tiên trên thế giới
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 13/10/2025 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội (Bộ tiêu chí).

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội
Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai

Chiều 9/10, UBND thành phố Huế tổ chức cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 nhằm đánh giá tiến độ, kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 02-KH/BCDTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai.

Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai
Phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số

Diễn đàn “Huế sáng tạo để phát triển bền vững” (Hue Innovation Day 2025) với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế số - Cơ hội và định hướng cho Huế” và ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Huế năm 2025 được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/10.

Phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top