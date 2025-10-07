Ra mắt xe robot tự hành cá nhân đầu tiên trên thế giới

Tensor ra mắt xe robot cá nhân đầu tiên trên thế giới tại GITEX Global. Ảnh: bignewsnetwork.com

Ông Omar Abou-Ezzeddine, Giám đốc khu vực Trung Đông - châu Phi của Tensor Auto, cho biết Tensor Robocar là xe cá nhân tự hành cấp độ 4 đầu tiên trên thế giới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực xe thông minh và phương tiện tương lai. Ông nêu rõ: “Chiếc xe mang đến cho người dùng trải nghiệm sở hữu một phương tiện không người lái, đảm bảo an toàn vượt trội, quyền riêng tư tối đa và năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến”.

Theo ông Abou-Ezzeddine, Tensor Robocar là mẫu xe đầu tiên được phát triển tại Thung lũng Silicon và ra mắt tại UAE. Với khả năng tự hành cấp độ 4, xe hoàn toàn không cần tài xế hay bằng lái - người dùng chỉ cần ra lệnh để xe đưa con đến trường hay chở họ đi làm, trong khi xe tự điều khiển, đỗ xe và sạc điện tại nhà.

Khác với các mẫu xe truyền thống được “nâng cấp” bằng công nghệ thông minh, Tensor Robocar được thiết kế từ đầu để trở thành xe tự hành, giúp đạt sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và công nghệ, biến nó thành một trong những phương tiện ứng dụng AI tiên tiến nhất thế giới. Xe được trang bị 5 cảm biến Lidar bố trí quanh thân - bao gồm phía trên, trước và sau - cùng với hơn 100 cảm biến và camera giúp nhận diện môi trường xung quanh với độ chính xác cao. Nhờ công nghệ này, xe có thể xác định khoảng cách, tốc độ và vật thể xung quanh, cho phép di chuyển an toàn trong bãi đỗ và khu đô thị mà không cần con người can thiệp.

Ông Abou-Ezzeddine cho biết năng lực xử lý dữ liệu của xe vượt trội, với 8.000 đơn vị tính toán, cao gấp 4 lần xe thông minh thông thường, giúp phân tích và ra quyết định theo thời gian thực. Ông nhấn mạnh: “Tensor Robocar không chỉ là một phương tiện di chuyển mà là một hệ thống AI tích hợp toàn diện, có khả năng học hỏi hành vi của người dùng. Theo thời gian, xe sẽ ‘hiểu’ được thói quen của chủ nhân, nhận ra nơi làm việc, trường học hay cửa hàng yêu thích và tự động thích nghi với lối sống của họ”.

Toàn bộ dữ liệu giữa xe và điện thoại người dùng được mã hóa và bảo mật tuyệt đối, không chia sẻ với bên thứ ba. Xe cũng tích hợp hệ thống điều khiển bằng giọng nói thông minh, cho phép người dùng ra lệnh bằng lời nói để điều khiển hành trình và các chức năng của xe.