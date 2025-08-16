Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống mai vàng Huế

PGS.TS. Đặng Văn Đông - chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện

Triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2025, đề tài đã thực hiện điều tra khảo sát tình hình phân bố cây mai vàng Huế, diện tích trồng, chủng loại giống, kỹ thuật canh tác, hình thức thương mại và tỷ lệ thương mại. Đề tài đã đánh giá hiệu quả kinh tế cây mai trồng tại Huế tăng hơn so với cây trồng khác từ 52-75%. Từ số liệu điều tra, nhóm nghiên cứu cũng đã số hóa bản đồ phân bố mai vàng tại Huế.

Bằng phương pháp kỹ thuật multiplex PCR đã xác định được bộ chỉ thị để nhận dạng giống mai vàng Huế so với các giống mai vàng khác. Từ các đặc điểm hình thái học, sinh thái học, bộ chỉ thị phân tử được đánh giá và nghiên cứu đã giúp đề tài xây dựng được hướng dẫn nhận dạng giống mai vàng Huế. Trong quá trình khảo sát, đánh giá, có 100 cây mai vàng Huế trên 50 tuổi được đưa vào bảo tồn theo hình thức quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm sử dụng kết hợp phần mềm quản lý và theo dõi QR code; tuyển chọn 50 cây mai đầu dòng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để làm nguồn giống đầu dòng.

Đề tài đã xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát giao phân tự do, các quy trình nhân giống, trồng chăm sóc và đã xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống mai vàng Huế bằng phương pháp gieo hạt và phương pháp nuôi cấy mô tế bào. Hạt mai từ cây đầu dòng được tuyển chọn xây dựng được mô hình nhân giống mai vàng Huế với quy mô 2.000 cây và áp dụng quy trình kỹ thuật mới hiệu quả mang lại cao hơn 25% so với kỹ thuật thông thường mà người dân đang áp dụng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu về bảo tồn và phát triển giống Hoàng mai Huế với sự đầu tư nghiên cứu bài bản, đúng với các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Đề án của Thành phố Huế "Xây dựng Thành phố Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam", với mục tiêu đến năm 2030 phát triển Hoàng mai Huế thành thương hiệu quốc gia.