  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/09/2025 21:24

Quê hương ngày mới

HNN.VN - Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế, Hội Âm nhạc TP. Huế phối hợp Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Huế cùng nhiều đơn vị nghệ thuật tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc với chủ đề “Quê hương ngày mới”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVI (3/9/2010 – 3/9/2025).

Hơn 60 giáo viên tham gia lớp tập huấn ca Huế“Gieo hạt giống” từ tình yêu âm nhạcÂm vang mới từ những giai điệu cũ

Các em trong CLB Duyên Tranh biểu diễn hòa tấu “Một vòng Việt Nam”  

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, diễn viên múa đến từ Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, CLB Tình khúc vượt thời gian, CLB Duyên Tranh…

Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm hơi thở quê hương, ca ngợi đất nước, con người và âm nhạc Việt Nam, như: Thiên địa giao hòa (Hoàng Trọng Cương), Âm hưởng mùa thu (Việt Đức), Sông Hương huyền thoại (Nguyễn Việt), Miền nắng gió (Tịnh Mỹ - Hồ Đăng Thanh Ngọc), Tương tư Huế (Đoàn Phương Hải - Phan Hằng)…, cùng các tiết mục hòa tấu, độc tấu đàn tranh và tốp ca về tình yêu quê hương, biển đảo.

Với sự chuẩn bị công phu, chương trình Quê hương ngày mới” không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Ngày Âm nhạc Việt Nam, hướng tới xây dựng ngày hội âm nhạc của toàn dân.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
Quê hương ngày mớiâm nhạcHuếngày Âm nhạc Việt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao trả điện thoại đánh rơi cho nữ sinh viên Nhật Bản

Ngày 2/9, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP. Huế cho biết đã trao trả điện thoại di động bị đánh rơi cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên Trường Đại học Tsukuba hiện đang tham gia hội thảo tại Đại học Huế).

Trao trả điện thoại đánh rơi cho nữ sinh viên Nhật Bản
Đầu tàu của ngành công nghiệp Huế

Chưa đầy một thập niên có mặt ở vùng đất đắc địa của TP. Huế, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor Huế) đã lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp sản xuất ô tô quy mô mang khát vọng vươn ra thế giới. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Cho Thavee (Thái Lan) vào cuối tháng 6 vừa qua là minh chứng rõ nét cho tiềm lực, tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp đầu tàu ngành công nghiệp cơ khí của TP. Huế.

Đầu tàu của ngành công nghiệp Huế
Huế - Nơi chứng kiến sự kiện lịch sử đặc biệt

Ngày 28/8/1945, Nhân dân tập trung mít-tinh ở sân vận động Huế để chào mừng phái đoàn Trung ương vào thông báo cuộc Tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi trên phạm vi cả nước, và giới thiệu Ủy ban Dân tộc giải phóng là Chính phủ cách mạng lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Huế - Nơi chứng kiến sự kiện lịch sử đặc biệt
Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2/9

Ngày 1/9, Công an TP. Huế tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 đợt 2 của Chủ tịch nước cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Đặc xá cho 18 phạm nhân dịp 2 9
Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (HEPCO) thực hiện nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giữ gìn diện mạo Huế xanh - sạch - sáng trong những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top