Các em trong CLB Duyên Tranh biểu diễn hòa tấu “Một vòng Việt Nam”

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, diễn viên múa đến từ Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, CLB Tình khúc vượt thời gian, CLB Duyên Tranh…

Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm hơi thở quê hương, ca ngợi đất nước, con người và âm nhạc Việt Nam, như: Thiên địa giao hòa (Hoàng Trọng Cương), Âm hưởng mùa thu (Việt Đức), Sông Hương huyền thoại (Nguyễn Việt), Miền nắng gió (Tịnh Mỹ - Hồ Đăng Thanh Ngọc), Tương tư Huế (Đoàn Phương Hải - Phan Hằng)…, cùng các tiết mục hòa tấu, độc tấu đàn tranh và tốp ca về tình yêu quê hương, biển đảo.

Với sự chuẩn bị công phu, chương trình “Quê hương ngày mới” không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần Ngày Âm nhạc Việt Nam, hướng tới xây dựng ngày hội âm nhạc của toàn dân.