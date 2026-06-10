Phim tài liệu về văn hóa Việt thu hút đông đảo khán giả tại Paris

Chiếu phim về hành trình khám phá Hà Nội qua 5 giác quan, gồm thị giác (múa rối nước), xúc giác (lụa), thính giác (xẩm), khứu giác (mùi gà) và vị giác (cốm).

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội "Xin chào Việt Nam-Bonjour Vietnam" 2026 do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Hiệp hội xúc tiến phát triển văn hóa (ART SPACE) phối hợp tổ chức ở Paris.

Các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu đều của các nhà làm phim trẻ dưới 30 tuổi, trong đó có rất nhiều tác phẩm của các tác giả dưới 18 tuổi, về văn hóa, làng nghề và con người Việt Nam.

Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế đầu tiên về văn hóa Việt 2026 (Viet Culture in Motion) cũng được tổ chức hoàn toàn bởi các bạn thanh thiếu niên trẻ người Việt và gốc Việt đến từ nhiều quốc gia, đa số trong lứa tuổi 14-20 tuổi, là thành viên của dự án quốc tế Toucher Arts (Điểm chạm Nghệ thuật), với mục tiêu kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới theo cách của những người trẻ.

Tham gia Hội đồng chuyên môn của Liên hoan phim là các đạo diễn, biên kịch và nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh đến từ Việt Nam và quốc tế, trong đó có ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương; Đạo diễn-diễn viên Stéphane Ly-Cuong (Pháp); ông Paul Abela, tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, cùng nhiều gương mặt uy tín khác.

Từ hơn 100 tác phẩm dự thi, Hội đồng đã tuyển chọn 25 bộ phim vào chương trình trình chiếu chính thức gồm 14 buổi chiếu miễn phí tại Paris, Lorient (Cộng hòa Pháp), Praha (Cộng hòa Séc) và Brussels (Vương quốc Bỉ).

Những góc nhìn trẻ trung, sáng tạo về Việt Nam hôm nay

Các tác phẩm phản ánh nhiều lát cắt đa dạng của đời sống và văn hóa Việt Nam. Đó là câu chuyện về những nghệ sĩ tuồng vẫn bền bỉ gìn giữ nghề sau ánh đèn sân khấu; hành trình của một cô giáo mang con chữ đến với trẻ em vùng cao; những người phụ nữ Tà Ôi lưu giữ nghề dệt truyền thống; hay hành trình cảm nhận Hà Nội bằng năm giác quan, cũng như những câu chuyện cảm động về nếp sống, tình người.

Trong quá trình triển khai, Ban tổ chức đã giới thiệu và lan tỏa Liên hoan phim tới hơn 35 trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên cả nước, qua đó thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ quan tâm đến văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh.

Một điểm đáng chú ý là nhiều tác giả của các tác phẩm tham dự Liên hoan phim vẫn đang là học sinh, sinh viên hoặc những nhà làm phim trẻ. Các tác giả đến từ nhiều trường học khác nhau như Học viện Ngoại giao, The Dewey Schools, VinUni, Trường trung học phổ thông Việt Đức, Khoa Pháp-Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên cả nước.

Sức hấp dẫn của những câu chuyện về Việt Nam

Chỉ một vài ngày sau khi thông báo, toàn bộ 4 suất chiếu tại Paris đã được đăng ký hết chỗ. Buổi khai mạc Liên hoan phim đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, bao gồm khán giả Pháp, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, du khách quốc tế, sinh viên, nhà nghiên cứu văn hóa và những người yêu điện ảnh.

Sự hiện diện của khán giả đến từ nhiều quốc gia cho thấy sức hấp dẫn của những câu chuyện về Việt Nam được kể bằng góc nhìn trẻ trung, chân thực, và có thể chạm được đến trái tim của nhiều người. Nhiều khán giả đã tham gia các phần giao lưu sau buổi chiếu để trao đổi trực tiếp với đạo diễn và ê-kíp làm phim, góp phần tạo nên không gian đối thoại văn hóa cởi mở và giàu cảm hứng.

Bà Jeannie Quinn Ley, một khán giả đến tham dự sự kiện, chia sẻ: “Tôi thực sự thích chương trình này, cung cấp những kiến thức chưa từng biết vì tôi đã rời Việt Nam từ rất lâu. Những điều được thể hiện ở đây rất độc đáo, thiêng liêng và đặc biệt. Bản thân tôi cũng có con và đã luôn cố gắng chia sẻ với các con một chút về văn hóa Việt Nam nhưng cảm thấy bản thân không có đủ kiến thức. Vì vậy, khi thấy các bạn trẻ có thể phát triển, tự hào về văn hóa của chính mình và thực hiện những điều này, tôi thấy thật tuyệt vời. Thực lòng tôi rất tự hào về các bạn”.

Đối với chị Clémence Hoang, một người Pháp gốc Việt, liên hoan phim này phản ánh rõ nét về một Việt Nam chân thực và gần gũi. “Tôi rất thích các bộ phim được chiếu ở đây, vì giúp tôi khám phá ra nhiều điều về các khía cạnh văn hóa mà mình chưa từng tưởng tượng tới. Ví dụ như việc tắm bằng lá mùi (coriandre) chẳng hạn. Chương trình đã cho thấy những khía cạnh rất đa dạng của nền văn hóa, từ chất liệu vải vóc cho đến âm nhạc; chúng ta thực sự đã được thấy rất nhiều lĩnh vực khác nhau”, chị bày tỏ.

Viet Culture in Motion được xây dựng với mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ chủ động sáng tạo những nội dung có ý nghĩa về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Dự án khuyến khích các bạn trẻ trở thành những đại sứ văn hóa của quê hương thông qua ngôn ngữ của điện ảnh.

Việt Nam chưa bao giờ thiếu những chất liệu văn hóa đặc sắc hay những câu chuyện đáng để chia sẻ với thế giới; điều còn thiếu là những người trẻ sẵn sàng khám phá, gìn giữ và kể lại những câu chuyện ấy bằng góc nhìn của thời đại mình.

https://nhandan.vn/phim-tai-lieu-ve-van-hoa-viet-thu-hut-dong-dao-khan-gia-tai-paris-post968822.html