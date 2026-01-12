Phát động Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026

Một tiết học ngoại khóa tăng cường tương tác của cô và trò ở phường Thủy Xuân

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026 có chủ đề: "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa con người với nhau quan trọng trong thế giới số. (Tiếng Anh: "Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world"). Hoạt động nhằm thực hiện Công văn số 8015/BKHCN-HTQT ngày 26/12/2025 của Bộ KH&CN về việc triển khai hoạt động của Cuộc thi dành cho học sinh Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi.

Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em do Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của học sinh; giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại; thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này. Cuộc thi còn nhằm bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới; đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội.

Cuộc thi kêu gọi sự tham gia của tất cả học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, khối chuyên Trung học phổ thông thuộc Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế trên địa bàn thành phố từ 9 đến 15 tuổi (tính đến thời điểm gửi thư tham dự cuộc thi). Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 19/12/2025 đến hết ngày 05/03/2026 (theo dấu Bưu điện).