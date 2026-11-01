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ClockChủ Nhật, 01/11/2026 15:07

Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đăng quang Miss Asian 2026 tại Quy Nhơn, Gia Lai

Nữ doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Phương Anh đã đăng quang Miss Asian 2026, đồng thời giành hai giải Người đẹp Tài năng, Người đẹp yêu thích nhất và được mời ký hợp đồng thương hiệu khoảng 2 tỷ đồng tại Mỹ.

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Tân Hoa hậu Hoàng Phương Anh khi đăng quang. (Ảnh: Ban tổ chức) 

Chung kết Miss Asian 2026 vừa khép lại trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 1.000 khán giả tối 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn). Chiến thắng thuộc về thí sinh Hoàng Phương Anh (số báo danh 109, Thành phố Hồ Chí Minh), hiện là Tổng Giám đốc của 3 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, tổ chức sự kiện...

Ngoài ra, cô nhận giải phụ Người đẹp Tài năng và Người đẹp yêu thích nhất. Cô cũng nhận được hợp đồng thương hiệu phát triển nhãn hàng Charice Corporation tại Mỹ trong hai năm với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. 

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (số báo danh 278, Hà Nội) cùng giải Người đẹp làn da đẹp; danh hiệu Á hậu 2 được trao cho Hà Nhã Uyên (số báo danh 369, Hà Nội) cùng giải Người đẹp Hình thể. Hai danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Phan Thiên Ngọc (số báo danh 786, Huế), kiêm Người đẹp Công sở và Nguyễn Thiên Hương (số báo danh 239, Đồng Nai).

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Hội đồng Giám khảo cuộc thi, Miss Asian 2026 tôn vinh vẻ đẹp Á Đông, trí tuệ, bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt, đồng thời đưa giá trị văn hóa Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa hiện đại. Qua mỗi hoạt động, thí sinh khẳng định tinh thần phụng sự, năng lực hội nhập toàn cầu và khát vọng vươn lên, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình. 

Đây là mùa giải thứ năm do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 1980/UBND-KGVX ngày 24/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Hội đồng giám khảo quy tụ những gương mặt giàu kinh nghiệm văn hóa, nghệ thuật. Cùng dự còn có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi do Chủ tịch Topstar Entertainment USA, Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena sáng lập; được Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận số 10496/2023/QTG ngày 15/12/2023. Qua năm mùa, Miss Asian khẳng định lịch sử lâu đời, tôn vinh biểu tượng sắc đẹp Á Đông song hành cùng tinh thần phụng sự; bản lĩnh hội nhập toàn cầu, khát vọng vươn lên.

https://nhandan.vn/nu-doanh-nhan-thanh-pho-ho-chi-minh-dang-quang-miss-asian-2026-tai-quy-nhon-gia-lai-post999489.html?gidzl=oTji3vAPHJVBncKFd8H1CiB5QGw2X4mnZvTk3TNN6p2Cnpm9reuSDjxFD5pLY1CoZCmp2p9kSH4Fbfb8DG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
đăng quangMiss AsianHải VânQuy NhơnGia Lai
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