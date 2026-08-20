Ấn tượng dấu ấn công nghệ tại Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026

Tốp 5 cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cuộc thi là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu 2026, đồng thời cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm nay.

Miss Galaxy Vietnam 2026 do Công ty cổ phần Deasung Vina Việt Nam tổ chức, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển SMT thực hiện. Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm và tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới - những người phụ nữ kiến tạo tương lai, hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh cùng khả năng thích ứng với thời đại trong kỷ nguyên số.

Đặc biệt, yếu tố công nghệ được nhấn mạnh và đưa lên hàng đầu trong cuộc thi. Dấu ấn công nghệ được lồng ghép xuyên suốt đêm chung kết, tạo nên những khác biệt rõ nét so với nhiều cuộc thi nhan sắc khác, mở ra cuộc đối thoại thú vị giữa nhan sắc và công nghệ.

Khởi động từ tháng 4, cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia. Sau nhiều vòng tuyển chọn, các thí sinh đã trải qua hành trình tranh tài với nhiều thử thách, trong đó nổi bật là chuỗi vòng thi truyền hình thực tế diễn ra trong tháng 8 với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của cuộc thi.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 cho biết, bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp bao dung, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, cuộc thi còn mang khát vọng tôn vinh một thế hệ phụ nữ mới - những người vừa có tri thức, vừa có tư duy công nghệ, tinh thần dấn thân và sẵn sàng đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước.

Trong đêm chung kết, tốp 30 thí sinh lần lượt tranh tài qua các phần trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Cao Thu Vân, trình diễn bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Ở mỗi phần thi, các thí sinh đều thể hiện sự tự tin, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu. Đó là thành quả của cả một quá trình rèn luyện, hoàn thiện bản thân trong ngôi nhà chung suốt hành trình tham gia cuộc thi.

Sau phần trình diễn dạ hội, Ban tổ chức lần lượt công bố tốp 20, tốp 10 và cuối cùng là tốp 5 xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử - phần thi được mong chờ nhất của đêm chung kết.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Dương Phương Thảo đến từ Hà Nội đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Miss Galaxy Vietnam 2026. Cô cũng đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp hình thể. Dương Phương Thảo sinh năm 2006, hiện là sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Dương Ngọc Trâm đến từ Cần Thơ. Bên cạnh ngôi vị Á hậu 1, cô còn giành giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng Nghệ thuật. Á hậu 2 là thí sinh Trần Thị Bảo Nhi đến từ Đồng Tháp. Cô đồng thời được trao giải thưởng phụ Người đẹp Nhân ái. Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo đến từ Nghệ An. Người đẹp cũng giành giải thưởng phụ Người đẹp Du lịch. Á hậu 4 là Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đến từ Cần Thơ. Cô đồng thời nhận giải thưởng phụ Người đẹp AI Avatar.

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