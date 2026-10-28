Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam 2026” hướng tới đại đoàn kết dân tộc

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức.

“Tự hào là người Việt Nam 2026” diễn ra ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, hướng tới những ngày lễ lớn của đất nước và gắn với hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên kết hợp với Festival Trà quốc tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ 10 phút.

Lý do Thái Nguyên được lựa chọn làm nơi tổ chức, bên cạnh ý nghĩa gắn với 195 năm thành lập tỉnh, còn bởi vì đây là mạch nguồn cách mạng Việt Bắc, nơi những vòng tay đồng bào từng chở che, nuôi dưỡng, nơi kết tinh tinh thần kiên cường, bất khuất của cả dân tộc. Và đây cũng là nơi cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt căn cứ cách mạng, lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Từ những năm tháng kháng chiến gian khó, mỗi mái nhà, mỗi bản làng đều trở thành điểm tựa của cách mạng, tinh thần Ý Đảng - Lòng Dân đã trở thành sức mạnh đại đoàn kết, đưa dân tộc vượt qua mọi thử thách, giành độc lập, tự do.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tự hào là người Việt Nam – Nối vòng tay lớn” đem đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Chương trình gồm 3 chương “Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ”, “Chung một đất nước - Chung một niềm tin”, “Chung một khát vọng - Chung một tương lai” kể câu chuyện về một dân tộc đã đi qua bao thử thách bằng sự đồng lòng, yêu thương và ý chí không khuất phục.

Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn” còn khắc họa vẻ đẹp của con người Việt Nam trong lao động, sáng tạo, gìn giữ văn hóa và dựng xây đất nước.

Chương trình được dàn dựng với những ca khúc đi cùng năm tháng hòa quyện cùng âm nhạc đương đại, giao hưởng, rock và những đại cảnh nghệ thuật, tạo nên một không gian nơi ký ức lịch sử gặp gỡ nhịp sống hôm nay, nơi mỗi khán giả không chỉ là người thưởng thức mà còn là một phần của vòng tay đoàn kết.

Đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn chương trình là đạo diễn Nguyễn Trung Dũng. Anh cho biết, qua chương trình, ê-kíp muốn kể câu chuyện về đại đoàn kết dân tộc – sức mạnh đã giúp người Việt Nam vượt qua những năm tháng gian khó và cùng nhau xây dựng tương lai. Từ Thái Nguyên, vùng đất cách mạng và ATK, chương trình nối những vòng tay của các thế hệ: những người đã chiến đấu, hy sinh; những người đang gìn giữ, phát triển đất nước; và thế hệ trẻ mang khát vọng Việt Nam vươn lên.

“Tôi tin nghệ thuật có thể làm sống dậy ký ức, khơi dậy niềm tự hào và biến những giá trị văn hóa dân tộc thành nguồn cảm hứng sáng tạo, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là đóng góp thiết thực của nghệ thuật biểu diễn vào phát triển công nghiệp văn hóa: vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra những sản phẩm có sức lan tỏa và giá trị trong đời sống”- đạo diễn chia sẻ.

Về ứng dụng công nghệ trong chương trình, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, ê-kíp sử dụng nhiều thủ pháp trình diễn nghệ thuật mới, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng, 3D mapping, laser và hiệu ứng sân khấu. Về phần âm nhạc, bên cạnh làm mới lại các ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình sẽ mang đến một đêm biểu diễn nghệ thuật thực sự bùng nổ.

“Tôi mong muốn khán giả, đặc biệt là giới trẻ ngày càng thấy yêu quê hương đất nước, tự nguyện dấn thân, mang trí tuệ và nhiệt huyết cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam” - Đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết thêm.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ góp mặt tại chương trình, từ những nghệ sĩ chính luận cho đến các nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu thích, như Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy, Vân Anh, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, Hồng Phi, Thanh Phong, Viết Thu, Hải Ánh, Huy Khánh… hay Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Tố My, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Bảo Trâm Idol, Hương Ly.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung, nhóm bè Du Ca, nhóm Mộc Thanh, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, Các Hoa hậu Việt Nam, nhóm hợp xướng Đoàn Văn công Quân khu 1, 400 học viên thuộc Trường Quân sự Quân Khu 1, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên múa, dưới sự hỗ trợ của ban nhạc Symphony và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Để phục vụ nhu cầu của đông đảo nhân dân mong muốn tham dự chương trình, Ban tổ chức dành tặng 5.000 vé miễn phí thông qua hình thức đăng ký trên App “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo”. Đồng thời, Ban tổ chức dành tặng thêm 3.000 vé miễn phí cho người dân tỉnh Thái Nguyên bằng hình thức nhận vé trực tiếp

Ngoài phục vụ 30.000 khán giả tại sân vận động Thái Nguyên với màn trình diễn pháo hoa tầm cao mãn nhãn, Ban tổ chức cũng lắp đặt màn hình Led, hệ thống âm thanh, ánh sáng và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp tại hai địa điểm cầu: Quảng trường Vạn Xuân, Quảng trường phố đi bộ Sông Cầu, Phường Bắc Kạn - tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với thông điệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị nền tảng, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước”, qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn khơi dậy sâu sắc hơn tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến; củng cố niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với tương lai đất nước.

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