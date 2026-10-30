Diễn đàn quốc gia 'Văn hóa với doanh nghiệp' 2026: Kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia từ văn hóa kinh doanh

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 sẽ diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Diễn đàn diễn ra nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" (2016 - 2026). Đây là dịp nhìn lại chặng đường một thập kỷ thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đồng thời xác định những định hướng và giải pháp nhằm đưa văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại hành trình 10 năm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035; lắng nghe thông điệp từ đại diện UNESCO tại Việt Nam và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là tọa đàm "Đưa Khung hành động 9–4–2 vào thực tiễn – Giải pháp và hành động", tập trung trao đổi về những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình cũng sẽ ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động giai đoạn 2026 - 2035, tổ chức nghi thức cam kết thực thi và tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, Diễn đàn được kỳ vọng góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, trách nhiệm, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Qua đó, văn hóa kinh doanh không chỉ trở thành lợi thế cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế bền vững và khẳng định vị thế Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026 sẽ diễn ra từ 13h30 - 17h30, ngày 8/11/2026 (Chủ nhật), tại Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.