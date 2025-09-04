  • Huế ngày nay Online
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế

HNN.VN - Trong hai ngày 27 - 28/9/2025, tại khuôn viên số 23 - 25 Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên cầu gỗ Lim bờ sông Hương, UBND TP. Huế sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025”.

 Hoạt động giao lưu nghệ thuật Hàn Quốc từng được biểu diễn tại Ngọ Môn - Huế 

Đây là sự kiện có ý nghĩa ngoại giao văn hóa quan trọng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm của Huế trong việc mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa - du lịch của cả nước. Với vai trò cầu nối, Huế không chỉ quảng bá di sản và bản sắc Việt Nam, mà còn tạo ra môi trường để cộng đồng hai nước gắn kết, hiểu biết và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc.

Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 100 gian hàng sẽ được bố trí, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của hai quốc gia. Du khách có thể trải nghiệm mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, đồng thời tìm hiểu và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, OCOP, áo dài Huế và làng nghề truyền thống. Đây là dịp để những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam và Hàn Quốc cùng được tỏa sáng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu sôi động và giàu bản sắc. Khán giả sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế - di sản phi vật thể của nhân loại, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc (Gugak), xen lẫn không khí trẻ trung hiện đại của K-pop, V-pop, Random Dance. Sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uhee (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam, Huế hứa hẹn mang đến không gian giao thoa vừa đậm chất truyền thống vừa hòa nhịp với xu hướng toàn cầu.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 27/9. Chương trình gồm phần văn nghệ chào mừng, phát biểu, trao tặng hoa - quà lưu niệm và biểu diễn nghệ thuật giao lưu Việt - Hàn, mở màn cho chuỗi hoạt động đa dạng, hấp dẫn suốt hai ngày sự kiện.

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025 không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao Nhân dân có sức lan tỏa lớn. Đây là dịp để Huế thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời tạo nền tảng cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo.

