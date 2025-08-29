Thành phố Huế và tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác toàn diện

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TP. Huế và tỉnh Chungcheongnam

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Thành phố Huế có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác của Hàn Quốc, tuy nhiên, thành phố Huế chưa thiết lập mối quan hệ hợp tác cấp địa phương với tỉnh, thành nào của Hàn Quốc.

Thành phố Huế mong muốn trong thời gian tới sẽ tích cực xúc tiến hoạt động hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt với tỉnh Chungcheongnam nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung giữa hai địa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị thông qua các hoạt động thúc đẩy giao lưu và hợp tác.

Tỉnh trưởng Chungcheongnam Kim Tae Heum cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế, đồng thời xem đây là dịp quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Chungcheongnam tại Việt Nam. Ông kỳ vọng TP. Huế tiếp tục là đối tác trọng điểm của Chungcheongnam và chuyến công tác lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác, giao lưu giữa hai địa phương.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung, lãnh đạo hai bên nhất trí ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị.

Lãnh đạo 2 bên trao quà lưu niệm cho nhau

Trọng tâm là thúc đẩy giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực chính sách và hành chính công, thông qua các hoạt động như: trao đổi đoàn lãnh đạo và cán bộ, tổ chức chương trình đào tạo, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn. Mở rộng hợp tác văn hóa thông qua việc trao đổi tư liệu, thông tin và tổ chức các hoạt động quảng bá trong lĩnh vực di sản văn hóa và nghệ thuật, nhằm tôn trọng và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau về lịch sử và văn hóa của hai quốc gia. Cùng nhau xây dựng nền tảng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại và nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy các hoạt động như thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thương mại vì lợi ích chung.

Đồng thời, chia sẻ thông tin về các hội chợ, diễn đàn và sự kiện địa phương có liên quan, đồng thời tăng cường mời gọi lẫn nhau và thực hiện các hoạt động quảng bá chung nhằm thúc đẩy bầu không khí hợp tác hữu nghị. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, cùng nhau xây dựng và triển khai các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, và mở rộng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết và liên kết giữa các thế hệ tương lai.